Главные претенденты на немецкого "Оскара" (фотогалерея)

Кто получит немецкого "Оскара"?

"Лара"

Она могла стать выдающейся пианисткой, но не хватило таланта. Теперь вся надежда на сына, музыкальной карьере которого Лара посвятила всю свою жизнь и всю свою нерастраченную страсть. Ему предстоит очень важный концерт, но сын пропал. До него невозможно дозвониться. Что случилось? Он не хочет, чтобы она пришла его послушать? Лара скупает все непроданные билеты - и раздает их всем, кого встречает.

Автор: Ефим Шуман, Йохен Кюртен