Главные претенденты на немецкого "Оскара" (фотогалерея)

В пятницу, 24 апреля, в Берлине будут названы лауреаты Немецкой кинопремии - аналога "Оскара". Церемония пройдет без зрителей. DW представляет главных претендентов.
Смотрите также:
Комедийный сериал под названием "Любовь во время короны" расскажет о жизни в Праге в условиях пандемии. Чехи решили бороться с коронавирусом при помощи юмора. (07.04.2020)
Каждый вечер после просмотра новостей в эти дни вам так и хочется включить фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться? Если это про вас, то изучите нашу подборку! (31.03.2020)
В Германии в кинопрокат выходит экранизация бестселлера "Как Гитлер украл розового кролика". Это история еврейской девочки, бежавшей вместе с родителями от нацистов. (25.12.2019)
Не утихают скандалы вокруг проекта Ильи Хржановского "Дау". На этот раз бурю возмущения вызвал показ его фильма "Дау. Наташа" в Берлине. Режиссера обвиняют в бесчеловечности. (27.02.2020)