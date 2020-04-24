 Главные претенденты на немецкого ″Оскара″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.04.2020

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Культура и стиль жизни

Главные претенденты на немецкого "Оскара" (фотогалерея)

В пятницу, 24 апреля, в Берлине будут названы лауреаты Немецкой кинопремии - аналога "Оскара". Церемония пройдет без зрителей. DW представляет главных претендентов.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Ундина"

    Эту современную сказку о любви красавицы-гида Ундины, которая так увлекательно (заслушаешься!) рассказывает об архитектуре Берлина, и упоенного ее голосом водолаза-мечтателя Кристофа, снял известный немецкий режиссер Кристиан Петцольд. Подводные миры, показанные в фильме, действительно сказочны, но вот роковой роман Ундины и бросившего ее прежнего любовника Йоханесса - вполне земной.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Крушитель системы"

    Крушитель системы - это девочка Бенни, главный персонаж социальной драмы о трудном ребенке. Ни в одной школе, ни в одном интернате она надолго не задерживается. Ее приступы неконтролируемой агрессии пугают даже родную мать, которая боится собственной дочери. А Бенни только одного и хочет в жизни - вернуться домой к маме.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Идеальный секрет"

    Друзья, собравшиеся вместе на ужин, решили сыграть в веселую, как они думали, игру: выложить мобильные телефоны на стол, зачитывать вслух полученные сообщения и отвечать на звонки по громкой связи. Можете себе представить, что произошло. Фильм, в котором снялись, в частности, немецкие звезды Каролина Херфурт и Элиас ЭмБарек, стал самым кассовым фильмом года: его посмотрели более 5 млн зрителей.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Берлин, Александерплац"

    Это новая - четвертая по счету, считая и телесериал, - экранизация известного романа немецкого писателя Альфреда Дёблина, написанного еще в 1929 году. На сей раз героем фильма с элементами криминальной драмы стал нелегальный эмигрант из Западной Африки, который хотел бы - по возможности - соблюдать законы и правила поведения. Но такой возможности у него нет.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Как Гитлер украл розового кролика"

    Еще одна экранизация - на этот раз мирового бестселлера о судьбе девятилетней еврейской девочки Анны, вынужденной бежать с родителями из нацистской Германии. Сюжет во многом биографичен: книга была написана британской писательницей Джуди Керр, которая родилась в Берлине. Книги ее отца, театрального критика и эссеиста, были сожжены нацистами.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Линденберг! Делай, что считаешь нужным"

    Кинобиография фантастически популярной немецкой рок-звезды Удо Линденберга рассказывает о начале его музыкальной карьеры в 1960-70 годы. В фильме удалось великолепно передать атмосферу тех времен. Кстати, Удо Линденберг выступал в 1985 году и в Москве, где, в частности, пел и с Аллой Пугачевой.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Лара"

    Она могла стать выдающейся пианисткой, но не хватило таланта. Теперь вся надежда на сына, музыкальной карьере которого Лара посвятила всю свою жизнь и всю свою нерастраченную страсть. Ему предстоит очень важный концерт, но сын пропал. До него невозможно дозвониться. Что случилось? Он не хочет, чтобы она пришла его послушать? Лара скупает все непроданные билеты - и раздает их всем, кого встречает.

    Автор: Ефим Шуман, Йохен Кюртен


  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Ундина"

    Эту современную сказку о любви красавицы-гида Ундины, которая так увлекательно (заслушаешься!) рассказывает об архитектуре Берлина, и упоенного ее голосом водолаза-мечтателя Кристофа, снял известный немецкий режиссер Кристиан Петцольд. Подводные миры, показанные в фильме, действительно сказочны, но вот роковой роман Ундины и бросившего ее прежнего любовника Йоханесса - вполне земной.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Крушитель системы"

    Крушитель системы - это девочка Бенни, главный персонаж социальной драмы о трудном ребенке. Ни в одной школе, ни в одном интернате она надолго не задерживается. Ее приступы неконтролируемой агрессии пугают даже родную мать, которая боится собственной дочери. А Бенни только одного и хочет в жизни - вернуться домой к маме.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Идеальный секрет"

    Друзья, собравшиеся вместе на ужин, решили сыграть в веселую, как они думали, игру: выложить мобильные телефоны на стол, зачитывать вслух полученные сообщения и отвечать на звонки по громкой связи. Можете себе представить, что произошло. Фильм, в котором снялись, в частности, немецкие звезды Каролина Херфурт и Элиас ЭмБарек, стал самым кассовым фильмом года: его посмотрели более 5 млн зрителей.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Берлин, Александерплац"

    Это новая - четвертая по счету, считая и телесериал, - экранизация известного романа немецкого писателя Альфреда Дёблина, написанного еще в 1929 году. На сей раз героем фильма с элементами криминальной драмы стал нелегальный эмигрант из Западной Африки, который хотел бы - по возможности - соблюдать законы и правила поведения. Но такой возможности у него нет.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Как Гитлер украл розового кролика"

    Еще одна экранизация - на этот раз мирового бестселлера о судьбе девятилетней еврейской девочки Анны, вынужденной бежать с родителями из нацистской Германии. Сюжет во многом биографичен: книга была написана британской писательницей Джуди Керр, которая родилась в Берлине. Книги ее отца, театрального критика и эссеиста, были сожжены нацистами.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Линденберг! Делай, что считаешь нужным"

    Кинобиография фантастически популярной немецкой рок-звезды Удо Линденберга рассказывает о начале его музыкальной карьеры в 1960-70 годы. В фильме удалось великолепно передать атмосферу тех времен. Кстати, Удо Линденберг выступал в 1985 году и в Москве, где, в частности, пел и с Аллой Пугачевой.

  • Немецкая кинопремия

    Кто получит немецкого "Оскара"?

    "Лара"

    Она могла стать выдающейся пианисткой, но не хватило таланта. Теперь вся надежда на сына, музыкальной карьере которого Лара посвятила всю свою жизнь и всю свою нерастраченную страсть. Ему предстоит очень важный концерт, но сын пропал. До него невозможно дозвониться. Что случилось? Он не хочет, чтобы она пришла его послушать? Лара скупает все непроданные билеты - и раздает их всем, кого встречает.

    Автор: Ефим Шуман, Йохен Кюртен


Смотрите также:

  • 1951: Потерянный (Der Verlorene)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1951: "Потерянный" (Der Verlorene)

    "Потерянный" - единственная режиссерская работа Петера Лорре. Настоящее имя этого замечательного актера - Ласло Левенштайн. До прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году играл в немецких театрах, в частности, у Бертольта Брехта, много снимался в кино. После эмиграции вернулся из Голливуда в Германию. "Потерянный" стал одним из самых впечатляющих фильмов первого послевоенного десятилетия.

  • 1966: Молодой Тёрлес (Der junge Törless)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1966: "Молодой Тёрлес" (Der junge Törless)

    "Молодой Тёрлес" - режиссерский дебют Фолькера Шлендорфа, одного из самых известных немецких кинорежиссеров, обладателя "Оскара". Основа сюжета - роман Роберта Музиля "Душевные смуты воспитанника Тёрлеса". Шлендорф нашел адекватную кинематографическую форму для сложной книги. Почти все его последующие фильмы также являются экранизациями литературных произведений.

  • 1966: Прощание с прошлым (Abschied von Gestern)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1966: "Прощание с прошлым" (Abschied von Gestern)

    Со своим первым полнометражным фильмом "Прощание с прошлым" Александр Клуге завоевал один из главных призов Венецианского кинофестиваля. Клуге был инициатором "Оберхаузенского манифеста", в котором 26 молодых режиссеров заявили о смерти старого кино. "Прощание с прошлым" - яркий пример нового немецкого кино с его провокационной эстетикой, соседством факта и фикции, наслоением ассоциаций и смыслов.

  • 1967: Обеды (Mahlzeiten)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1967: "Обеды" (Mahlzeiten)

    Еще один "оберхаузеновец" - Эдгар Райц - также удостоился награды в Венеции. Премию за лучший дебют завоевал его фильм "Обеды". Впоследствии Райц станет автором получившего мировую известность многосерийного эпоса "Родной край: хроники Германии". А дебютная картина режиссера рассказывыла о нравах послевоенной Германии и ее шестидесятниках.

  • 1969: Любовь холоднее смерти (Liebe ist kälter als der Tod)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1969: "Любовь холоднее смерти" (Liebe ist kälter als der Tod)

    В столь значимое для немецкого кино десятилетие представил свой полнометражный дебют и Райнер Вернер Фассбиндер. "Любовь холоднее смерти" - это стилизация под французские и американские гангстерские фильмы, их аскетическое переосмысление. Этот фильм Фассбиндер снял быстро и дешево: всего за 24 дня, с бюджетом 95 тысяч марок. Лента дала мощный креативный импульс немецкому кино.

  • 1993: Смертельная Мария (Die tödliche Maria)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1993: "Смертельная Мария" (Die tödliche Maria)

    В 1993 году дебютировал Том Тыквер, один из самых успешных немецких режиссеров нашего времени. Его первый полнометражный художественный фильм "Смертельная Мария" демонстрирует многое из того, что отличает более поздние, знаковые работы Тыквера: завораживающий визуальный стиль и радикальную эстетику. Жизнь героини протекает ровно, в рамках обывательского миропорядка. И вдруг она влюбляется.

  • 1995: Nach fünf im Urwald

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1995: Nach fünf im Urwald

    Дебют Ханса Кристиана Шмида пришелся на очередной кризис в немецком кино и впервые был показан по телевидению. Милый фильм о тинейджерских проблемах, "После пяти в джунглях" занимает почетное место в истории кинематографа. Он стал первым из тонко прописанных режиссером психологических портретов своих современников. И первым фильмом будущей "Лолы", тогда еще неизвестной Франки Потенты.

  • 1996: За гранью тишины (Jenseits der Stille)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1996: "За гранью тишины" (Jenseits der Stille)

    Номинацию на "Оскар" Каролине Линк получила уже за свой дебютный полнометражный фильм "За гранью тишины" – лирический портрет девушки-музыканта, выросшей в семье с глухонемыми родителями. Снятый спустя пять лет фильм Каролине Линк "Нигде в Африке" был удостоен премии Американской киноакадемии.

  • 1998: Быстро и без боли (Kurz und Schmerzlos)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1998: "Быстро и без боли" (Kurz und Schmerzlos)

    Новую тональность дал немецкому кино Фатих Акин, сын эмигрантов из Турции. Его дебютный полнометражный фильм - гангстерская баллада "Быстро и без боли" - рассказывает с эмоциональной мощью о дружбе и предательстве, о мафиозном прошлом, о бессилии мечты и о жестокой реальности. Действие разворачивается в родном для Акина Гамбурге.

  • 2006: Жизнь других (Das Leben der Anderen)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    2006: "Жизнь других" (Das Leben der Anderen)

    Трудно в это поверить, но удостоенная в 2007 году "Оскара" драма "Жизнь других" является дебютом режиссера и сценариста Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Фильм рассказывает о тотальном контроле "штази" (министерства государственной безопасности бывшей ГДР) над культурной жизнью Восточного Берлина.

    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


Контекст

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В Германии покажут в кино историю еврейской девочки, ставшую мировым бестселлером

В Германии в кинопрокат выходит экранизация бестселлера "Как Гитлер украл розового кролика". Это история еврейской девочки, бежавшей вместе с родителями от нацистов. (25.12.2019)  

Скандал в Германии: немцы возмущены фильмом российского режиссера

Не утихают скандалы вокруг проекта Ильи Хржановского "Дау". На этот раз бурю возмущения вызвал показ его фильма "Дау. Наташа" в Берлине. Режиссера обвиняют в бесчеловечности. (27.02.2020)  

Премия "Лола" 2019 года присуждена фильму о музыканте из ГДР

Драма Андреаса Дрезена о Герхарде Гундерманне была номинирована на Немецкую кинопремию в десяти категориях и получила призы в шести из них. (03.05.2019)  

Кто получит немецкого "Оскара"?

В пятницу, 24 апреля, в Берлине будут названы лауреаты Немецкой кинопремии - аналога "Оскара". Церемония пройдет без зрителей. DW представляет главных претендентов. (24.04.2020)  

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