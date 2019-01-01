Главные немецкие юбиляры 2019 года (фото)

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
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