Главные немецкие юбиляры 2019 года (фото)

Главные немецкие юбиляры 2019 года

Биллу Каулитцу - 30 лет

Биллу Каулитцу и его брату-близнецу Тому Каулитц (Bill und Tom Kaulitz), в подростковом возрасте основавшим группу Tokio Hotel и ставшим кумирами своих сверстников во всем мире, 1 сентября исполняется 30 лет. Возможно, еще до этого будет сыграна свадьба Билла с бывшей супермоделью и нынешней телеведущей Хайди Клум. Билл и Хайди, которая старше его на 16 лет, недавно объявили о своей помолвке.