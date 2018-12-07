Главные интриги армянских выборов

В воскресенье, 9 декабря, в Армении проходят досрочные парламентские выборы. За места в национальном парламенте борются 11 политических сил - 2 блока и 9 партий. Предвыборная избирательная кампания стала беспрецедентной - на ее проведение кандидатам в депутаты было отведено только 12 дней. Чтобы добиться роспуска старого парламента и провести досрочные выборы, премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку, после чего парламент дважды не избрал премьера и, в соответствии с конституцией, был распущен.

Выборы и транзит власти

По мнению политолога Айка Халатяна, "эти выборы завершат транзит власти после "бархатной революции", а ее лидер Никол Пашинян наконец возьмет на себя полную ответственность за положение в стране и выполнение революционных обещаний. "Результаты этих выборов, на которых ожидается уверенная победа Пашиняна, дадут ему карт-бланш на кардинальные реформы, в которых нуждается страна, - сказал Халатян в интервью DW, - но вряд ли общество после выборов удовлетворится лишь критикой старой власти, без каких-либо ощутимых результатов в социально-экономической сфере".

Борис Навасардян

Президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян также считает нынешние парламентские выборы важными: "На кону для Пашиняна и его политической команды - формирование парламента так, чтобы они смогли контролировать не только исполнительную власть, но и законодательную".

По мнению аналитика, до этих выборов такой возможности у них не было. "Первая цель революции была свержение старой власти в стране и преодоление тех негативных явлений, которые с этой властью были связаны - коррупция, монополии, олигархизация всех сфер жизни", - сказал DW Навасардян. Теперь, считает он, контроль над всей политической системой в Армении даст шанс для завершения этого процесса.

Главная интрига: кто будет третьим?

Главной интригой выборов Айк Халатян называет вопрос, кто составит компанию блоку Пашиняна "Мой шаг" в будущем парламенте, и разделит между собой предусмотренную законодательством для оппозиции одну треть мандатов. Борьба идет за "почетное второе место". Пока, по мнению аналитика, главный претендент - партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Впрочем, оговаривается он, на то, чтобы пройти в парламент (не исключено, что и на второе место) претендуют бывшая партия власти - Республиканская партия Армении (РПА), "Просвещенная Армения" и "Сасна црер". У других участников избирательной гонки практически нет шансов преодолеть проходной барьер, считает политолог.

Никол Пашинян

По прогнозу Бориса Навасардяна, блок Пашиняна может рассчитывать где-то на 70 процентов, но эта цифра может возрасти до 80, как это произошлона выборахв Совет старейшин Еревана. "Впрочем, показатель может и опуститься на 10 процентов, если оппонентам Пашиняна удастся усилить сомнения у определенной части электората в том, что новая власть способна выполнить все свои обещания", - говорит Навасардян.

По его мнению, высоки шансы попасть в парламент у "Процветающей Армении", которая может занять второе место. Претендентов на третье место три - РПА, "Сасна црер" и "Просвещенная Армения". Причем третье место (законодательство предполагает обязательное наличие как минимум трех фракций в парламенте) может занять и сила, не преодолевшая проходной барьер (5 процентов - для партий, и 7 - для блоков), считает Навасардян.

Без резких движений

"У блока "Мой шаг", РПА и "Процветающей Армении" примерно схожие взгляды по внешней политике, которые можно охарактеризовать, как продолжение прежнего внешнеполитического курса, в частности, членство в ОДКБ и ЕАЭС", - сказал DW Халатян. Более прозападная - "Просвещенная Армения". А у "Сасна црер" ярко выраженная антироссийская позиция (при этом партия выступает и против прозападного курса)", - считает он. С учетом расклада сил в будущем парламенте, резких изменений внешнеполитического курса страны после выборов ожидать не стоит, полагает аналитик.

По мнению Навасардяна, "Мой шаг" будет поддерживать баланс в отношениях с ЕС и Западом, но главное для сторонников Пашиняна - укрепление суверенитета Армении и любое международное сотрудничество в рамках национальных интересов, а не подчинение интересам партнеров. "В этом будет главное различие политики новых властей в сравнении с предыдущими, которые и в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и в двухсторонних отношениях с Россией часто занимали соглашательскую позицию", - сказал аналитик.

"Для международных партнеров Армении сюрпризов не будет, но если прежние власти, кстати, и в диалоге с ЕС, говорили "да", но потом вели себя так, как это было в интересах олигархической верхушки, то на сей раз "да" будет твердое. При этом Армения, полагаю, будет активнее в предложении собственных версий международной повестки по любым направлениям. Это будет не имитация, а стремление формировать повестку, как она видится из Еревана", - заключил Навасардян.

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