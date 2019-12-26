Главе Конституционного суда Армении предъявлено обвинение

В пятницу, 27 декабря, в здание Конституционного суда Армении пришли следователи Особой следственной службы для получения показаний главы суда Грайра Товмасяна. Он отказался от дачи показаний, с него взяли подписку о невыезде. Речь идет о деле, по которому проходит крестник Товмасяна, обвиняемый в препятствовании приватизации нотариусами двух помещений в центре Еревана. На тот момент Товмасян занимал должность министра юстиции. Он пробыл на этом посту с декабря 2010 по апрель 2014 года. По версии следствия, в результате действий крестника при поддержке Товмасяна государству и нотариусам был нанесен крупный материальный ущерб.

После общения со следователями 27 декабря Грайр Товмасян сообщил журналистам, собравшимся у здания суда, что обвинение в превышении должностных полномочий "ничего не значит и не может ничего изменить в его жизни". Он заявил, что на Конституционный суд оказывается давление. Зконодательное предложение судьям КС досрочно уйти в отставку и получать повышенную пенсию, подписанное накануне президентом Армении, Товмасян назвал "политической взяткой".

"Если власти полагают, что судей можно подкупить такой пенсией, то они их плохо знают, - заявил Товмасян. - Никто из нас не собирается никому дарить независимость судебной системы в стране".

Парламент Армении еще в начале октября принял решение лишить Товмасяна полномочий председателя КС и обратился с соответствующим письмом в этот суд, однако судьи отказались принять в обращение эту инициативу. Тогда парламент принял пакет законов, согласно которому судьи КС могут досрочно уйти на пенсию.

Позиция Минюста

В свою очередь министр юстиции Рустам Бадасян заявил 27 декабря, что Товмасян оказывает давление на судей. По его словам, судьям не дается возможности самостоятельно принять решение о своем выходе на пенсию. Сторонники старой власти давят на тех судей, которые хотели бы "пожать протянутую руку" новой власти и добровольно уйти на пенсию, считает министр.

По его словам, предложение власти - единственный цивилизованный способ разрешить кризис, и он все еще надеется, что судьи смогут принять "правильное решение". Глава Минюста подчеркнул, что КС должен быть независимым органом не только от исполнительной и законодательной власти, но и от влияния политических кругов общества, при этом КС не может быть оппозицией в стране.

Бадасян заявил также, что поскольку перед законом все равны, "нет никаких препятствий для задержания Грайра Товмасяна", тем более, что его неприкосновенность как главы КС, не распространяется на дело, с которым связано его обвинение.

Дело Кочаряна

В сентябре Конституционный суд Армении признал несоответствующим конституции решение суда об аресте и содержании под стражей экс-президента Роберта Кочаряна. В ноябре суд общей юрисдикции решению КС не подчинился и оставил Кочаряна под арестом.

Бывший президент Армении был арестован в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении жестко разогнали протестующих. В ходе беспорядков погибли 10 человек, пострадали более 250.

Смотрите также:

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Митинги собирают тысячи людей Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Демонстранты настроены мирно Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване В качестве подкрепления Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Внутреннее дело Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Полиция обещает не прибегать к силе Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Разговор по душам Слышат ли они друг друга?

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Советы недовольных "Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Президенту, лично Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Мелодии и ритмы Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Заводила У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване И в зной, и в ливень Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным. Автор: Ашот Газазян, Ереван

