Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

У Дениса Проценко, главврача городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Коммунарке (Новая Москва), куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19 и которую 24 марта посетил президент РФ Владимир Путин, диагностировано заражение коронавирусом. Эту информацию во вторник, 31 марта, подтвердил в Facebook сам медик.

Врач уточнил, что находится в карантине в своем рабочем кабинете. "Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал он. "Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - добавил медик.

По данным врачей, состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. "Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке", - уточили они.

"Все, кто контактировал с Проценко сдали анализы"

Между тем, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер, которая ранее взяла интервью у Проценко, сдала анализ на коронавирус и перешла в режим карантина, сообщила ее пресс-служба.

"Анна Константиновна сейчас на карантине, чувствует себя хорошо. Она сдала анализы, как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем", - сказали в пресс-службе. Результат теста пока неизвестен, уточняет агентство "Интерфакс".

Путин общался с Проценко 24 марта без защитного костюма

Во вторник,24 марта, президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел совещание по поводу коронавируса, а затем приехал в больницу в Коммунарке вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и вице-премьером Татьяной Голиковой. Все главные российские телеканалы показали, как он осматривает медучреждение в желтом защитном костюме. С Денисом Проценко Путин общался и без этого костюма. Российские СМИ, в частности, распространили фотографию, где Путин, Собянин и Проценко общаются друг с другом на эскалаторе. За ними стоят Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Минздрава Михаил Мурашко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причем из всех них лишь Песков - в маске.

В Кремле призвали не волноваться о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина после встречи с главврачом больницы в Коммунарке на прошлой неделе. "Путин регулярно тестируется. Все нормально", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, делал ли тест на коронавирус президент и какие меры приняты в связи с информацией об обнаружении коронавируса у Проценко.

"По итальянскому сценарию"

Во время беседы Проценко с президентом РФ 24 марта первый, в частности, высказал мнение, что Москва уже пошла по "итальянскому сценарию" в ситуации с ростом числа заболевших. Стенограмма беседы была позднее опубликована на сайте администрации президента России.

В Facebook Проценко 31 марта сообщил, что на лечении в больнице в Коммунарке состоят 314 человек. Из них диагноз пневмония подтвержден у 202, COVID-19 - у 186, при этом у 59 из них он установлен стопроцентно, у 127 предполагается.

Новость дополняется.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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