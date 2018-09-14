 Глава USADA раскритиковал планы восстановить РУСАДА в правах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.09.2018

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Мир

Глава USADA раскритиковал планы восстановить РУСАДА в правах

Американский спортивный функционер Трэвис Тайгарт высказал мнение, что российская сторона не выполнила два ключевых требования WADA.

Трэвис Тайгарт

Трэвис Тайгарт

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в пятницу, 14 сентября, подверг жесткой критике планы по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом спортивный функционер отреагировал на рекомендацию, которую профильный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) направил исполкому организации. Статус РУСАДА может быть изменен уже на заседании 20 сентября.

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"Честно говоря, от этого дурно пахнет… Сегодня WADA недвусмысленно показала миру, какой организацией является: она поддерживает устремления горстки спортивных управленцев, отдавая им предпочтение над правами миллионов чистых атлетов", - подчеркнул он.

Условия WADA не выполнены

Тайгарт, известный своей ролью в разоблачении допинговых махинаций американского велогонщика Лэнса Армстронга, высказал мнение, что РУСАДА не выполнила два ключевых условия, необходимых для восстановления ее прав.

По словам главы USADA, "официальные лица WADA до сегодняшнего дня не получили доступ к пробам спортсменов в московской лаборатории". Кроме того, выводы доклада Макларена до сих пор публично не признаны", - отметил Трэвис Тайгарт.

Ранее правоохранительные органы Швейцарии выразили уверенность, что двое россиян, арестованных весной 2018 года в Гааге по подозрению в шпионаже и позднее экстрадированных в Россию, причастны к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

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    Автор: Илья Коваль


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