Глава USADA раскритиковал планы восстановить РУСАДА в правах

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в пятницу, 14 сентября, подверг жесткой критике планы по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом спортивный функционер отреагировал на рекомендацию, которую профильный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) направил исполкому организации. Статус РУСАДА может быть изменен уже на заседании 20 сентября.

"Честно говоря, от этого дурно пахнет… Сегодня WADA недвусмысленно показала миру, какой организацией является: она поддерживает устремления горстки спортивных управленцев, отдавая им предпочтение над правами миллионов чистых атлетов", - подчеркнул он.

Условия WADA не выполнены

Тайгарт, известный своей ролью в разоблачении допинговых махинаций американского велогонщика Лэнса Армстронга, высказал мнение, что РУСАДА не выполнила два ключевых условия, необходимых для восстановления ее прав.

По словам главы USADA, "официальные лица WADA до сегодняшнего дня не получили доступ к пробам спортсменов в московской лаборатории". Кроме того, выводы доклада Макларена до сих пор публично не признаны", - отметил Трэвис Тайгарт.

Ранее правоохранительные органы Швейцарии выразили уверенность, что двое россиян, арестованных весной 2018 года в Гааге по подозрению в шпионаже и позднее экстрадированных в Россию, причастны к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

Смотритетакже:

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? "Грязная" победа в Сочи? 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Механизм обмана Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Имена "героев": лыжник, … Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? …скелетонист, …. Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? …и два ветерана-бобслеиста В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Хоккеистки - без медалей, но под допингом? Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? И снова лыжники Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Уже очередной допинг-скандал Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом. Автор: Илья Коваль

