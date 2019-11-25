 Глава USADA призвал WADA отстранить Россию от Олимпиады в Токио | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2019

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Мир

Глава USADA призвал WADA отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Россия по-прежнему бравирует нарушением антидопинговых правил, заявил Трэвис Тайгарт, напомнив об олимпийских ценностях. Ранее в WADA порекомендовали отстранить РФ от участия в международных соревнованиях.

Флаг России и олимпийская символика в Сочи

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранить Россию от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Только подобный решительный ответ способен привлечь внимание России и изменить ее поведение", а также защитить "будущие поколения российских атлетов", говорится в заявлении Тайгарта, опубликованном во вторник, 26 ноября.

По словам главы USADA, Россия "продолжает бравировать" нарушением антидопинговых правил. Подобному поведению необходимо противостоять в соответствии с олимпийскими правилами и ценностями, подчеркнул он.

В WADA рекомендуют отстранить РФ от международных соревнований

Комитет WADA по соответствию (CRC) 25 ноября рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Эксперты пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных Московской антидопинговой лаборатории с целью  скрыть положительные тесты на допинг. Если на заседании 9 декабря рекомендация будет принята, то российские спортсмены в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Допустят ли российских легкоатлетов к участию в Олимпийских играх в Рио? Немецкий журналист Хайо Зеппельт, расследовавший проблему допинга в России, ответил на этот и другие вопросы в эксклюзивном интервью DW. (14.01.2016)

После рекомендации CRC адвокаты бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден и Авни Пател призвали Международный олимпийский комитет (МОК) проявить жесткую позицию в отношении России. Попытки российской стороны провести манипуляции с базой данных являются частью "предсказуемой и возмутительной политики обмана", отмечается в их заявлении.

Скандал с базой данных антидопинговой лаборатории

В январе 2019 года Россия передала Всемирному антидопинговому агентству базу данных антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. В сентябре WADA заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.

5 октября глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус подтвердил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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Ссылки в интернете

Заявление главы USADA

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

Что думает Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах футболистов из России - DW Новости  

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

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