 Глава USADA призвал WADA вновь лишить РУСАДА статуса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.01.2019

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Мир

Глава USADA призвал WADA вновь лишить РУСАДА статуса

Всемирному антидопинговому агентству пора прекратить идти на поводу у российской стороны, заявил Трэвис Тайгарт. Ранее эксперты WADA не смогли вывезти данные антидопинговой лаборатории из Москвы.

Логотип Российского антидопингового агентства

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) членства в WADA. Всемирному агентству "пора прекратить идти на поводу" у российской стороны, ему следует "немедленно объявить о ее несоответствии из-за очередного срыва срока", - приводит слова Тайгарта агентство AP во вторник, 1 января.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус предупредил президента РФ Владимира Путина, что, если эксперты WADA не получат данные об антидопинговых пробах в требуемые сроки, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания.

Восстановление членства РУСАДА с рядом условий

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории к концу 2018 года, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

Контекст

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. (29.12.2018)

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

На немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм о допинге. Интервью с Григорием Родченковым в нем - не самое интересное. DW с подробностями. (30.01.2018)

Эксперты WADA не смогли вывезти данные из Москвы

В декабре 2018 года эксперты WADA получили доступ в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогли извлечь и вывезти ее данные из России. Власти РФ заявили, что "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством", говорится в пресс-релизе агентства. На предыдущих встречах российская сторона не поднимала этот вопрос, подчеркивается в заявлении WADA.

29 декабря Минспорта РФ сообщило, что получило письмо главы WADA с предложением ряда вариантов копирования данных лаборатории. Все технические детали согласованы "со Следственным комитетом России", утверждают в министерстве. По словам российского министра спорта Павла Колобкова, сейчас обсуждается дата следующего визита экспертов.

Комитет агентства по соответствию антидопинговому кодексу WADA рассмотрит отчет побывавших в Москве специалистов на встрече 14-15 января в Монреале. Там же будет решен вопрос дальнейшей аккредитации Российского антидопингового агентства.

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    Автор: Илья Коваль


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Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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