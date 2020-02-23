 Глава BKA назвал теракт в Ханау ″однозначно правоэкстремистским деянием″ | Новости из Германии о Германии | DW | 31.03.2020

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Германия

Глава BKA назвал теракт в Ханау "однозначно правоэкстремистским деянием"

Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.

На месте преступления в Ханау

На месте преступления в Ханау

Глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) заявил, что эта подконтрольная МВД структура по-прежнему расценивает теракт в Ханау "как однозначно правоэкстремистское деяние". Соответствующее заявление Мюнха во вторник, 31 марта, разместило в своем Twitter BKA.

"В связи с публикацией SZ (Süddeutsche Zeitung. - Ред.) от 28.03.2020 о возможном итоговом докладе BKA о преступлениях в Ханау мы констатируем: Подобного доклада на данный момент не существует. Следственные действия продолжаются. BKA расценивает это деяние как однозначно правоэкстремистское. Преступление основывалось на расистских мотивах", - подчеркнул Хольгер Мюнх.

О чем сообщили СМИ

Ранее медиакомпании NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung сообщили, что Федеральное ведомство по уголовным делам не считает произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма. Издания приводили мнения следователей, которые якобы пришли к выводу, что 43-летний гражданин ФРГ Тобиас Р., расстрелявший в феврале посетителей двух кальянных в Ханау, в первую очередь надеялся своими действиями привлечь внимание к своей теории заговора, строившейся вокруг якобы имевшего место наблюдения за населением со стороны спецслужб. Характерных признаков радикализации мужчина при этом не демонстрировал. Соседи и знакомые преступника также ничего не говорили о его расистских высказываниях. Дополнительных улик на этот счет не найдено, сообщили журналисты, сославшись на якобы имевший место анализ BKA.

По данным изданий, данная оценка федерального ведомства должна была лечь в основу итогового отчета, над которым велась работа.

Представители Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ от комментариев в этой связи отказались, сославшись на незавершенный характер расследования.

Трагедия в Ханау

В середине февраля Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. После этого преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии сочло стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Гессен ранее назвало гражданство всех жертв стрельбы в Ханау. Трое погибших - граждане Германии, двое - Турции, один - Болгарии и еще один - Румынии. Восьмая жертва - родом из Боснии и Герцеговины. У девятой - двойное гражданство: Афганистана и ФРГ. Все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. 

Генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) взял на себя расследование еще в ночь на 20 февраля. У следствия имелись "серьезные указания на то, что у преступления были расистские предпосылки". Представители Федеральной прокуратуры ФРГ позднее подключили к следственным мероприятиям Федеральное ведомство по уголовным делам.

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    Автор: Вадим Шаталин


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