Глава ЦРУ прослушала аудиозапись убийства Хашогги

Директор ЦРУ Джина Хаспел в рамках своего визита в Турцию прослушала аудиозапись убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два независимых источника.

В свою очередь ЦРУ и разведслужбы Турции отказались официально комментировать это сообщение.

Задокументированное убийство

Впервые о существовании записи, задокументировавшей допрос, пытки и убийство Хашогги сообщило турецкая правительственная газета Daily Sabah 13 октября, сославшись на источники в правоохранительных органах Турции.

По данным издания, журналист, перед тем как войти в здание саудовского консульства в Стамбуле, оставил свой айфон невесте, ожидавшей его возвращения у входа в здание дипломатической миссии, а синхронизированные с ним часы Apple Watch перевел в режим записи. В итоге, с помощью часов была произведена аудиозапись, происходившего позже с журналистом. К тому времени, когда убивавшие Хашогги представители саудовские разведки обратили внимание на часы на его руке и попытались удалить данные с них, часть аудиозаписи уже была передана с Apple Watch на синхронизированный с ними iPhone, а затем автоматически отправлена на приложение Apple iCloud.

В часах ли дело?

В то же время еще 11 октября газета The Washington Post сообщила, что Турция проинформировала США о наличии аудио- и видеоматериалов, подтверждающих пытки и смерть журналиста.

22 октября российский журналист, специалист по интернет-трейдингу Сергей Голубицкий в статье, опубликованной в "Новой газете", поставил под сомнение версию с "умными часами Хашогги". Его анализ базируется на трех основных постулатах. Во-первых, в штатной операционной системе часов Apple Watch звукозаписывающего приложения нет. Во-вторых, даже если Хашогги скачал стороннее приложение перед походом в консульство, его невеста не могла получить запись на iPhone. И в-третьих, сами часы не могли скачать запись в Apple iCloud, поскольку ни один мобильный оператор в Турции не поддерживает модели третьего поколения Apple Watch, а именно такое устройство было у Хашогги.

Исходя из приведенных аргументов возможны только два вывода о происхождении записи, отмечает Голубицкий. Либо турецкая разведка просто прослушивала происходящее в саудовском консульстве, либо, отправляясь на роковую встречу, Хашогги проконсультировался с турецкими спецслужбами и тогда у него могло быть при себе предостаточно различных способов трансляции происходящего.

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