Глава СПЧ призвал Кремль к сдержанности в отношении Грузии

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призывает российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии, которые могут сказаться на судьбах простых людей. "Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов", - заявил Федотов в интервью агентству "Интерфакс" в понедельник, 8 июля.

Таким образом, он прокомментировал слова руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова, который заявил, что в понедельник Совет Госдумы рассмотрит вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии и денежных переводов в Грузию. Это предложение нашло понимание и во фракции партии "Справедливая Россия". "Фракция считает, что та антироссийская вакханалия (в Грузии - ИФ), которая началась и не может закончиться, требует адекватного ответа", - сказал журналистам первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. Кроме поддержки инициативы единоросов, он также предложил ввести специфические меры в отношении телеканала Рустави-2, "например, запретить в российских СМИ рекламу продукции тех компаний, которые рекламируются на Рустави-2".

Еще дальше пошел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший полностью разорвать отношения с Грузией. "Мы должны принять самые жесткие меры, нам эти оскорбления надоели", - заявил он журналистам.

Телеведущий "Рустави-2" нецензурно оскорбил Путина

Ранее, 14 июля, телеведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с нецензурными оскорбительными высказываниями в адрес президента России. Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, усмотрев в них провокацию.

8 июля вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж туров в кавказскую республику. Это стало реакцией Кремля на протесты в Грузии в конце июня 2019 года. При этом Грузии остаются почти 5 тысяч российских туристов.

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