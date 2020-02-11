Глава СПЧ отказался комментировать приговор по делу "Сети"

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев во вторник, 11 февраля, не стал комментировать резонансный приговор фигурантам так называемого дела "Сети". Глава СПЧ объяснил свое решение тем, что является "сотрудником администрации президента".

"Мне абсолютно некорректно комментировать решение суда", - заявил Фадеев. При этом Совет готов изучить заявления осужденных, их родных или адвокатов, "если те обратятся за защитой", подчеркнул он.

Длительные сроки совпали с требованиями обвинения

Приволжский окружной военный суд в ходе выездного заседания в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов так называемого дела "Сети" к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Cроки полностью совпали с требованиями обвинения.

Молодые люди были признаны виновными в "создании террористического сообщества", при этом часть из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", часть - за "покушение на сбыт наркотиков". Кроме того, фигурантам ставилось в вину намерение сорвать выборы президента РФ в 2018 году и чемпионат мира по футболу-2018.

Политики и правозащитники в РФ требуют отмены приговора

Решение суда вызвало большой общественный резонанс. Так, партия "Яблоко" назвала фигурантов дела "жертвами политических репрессий". В партии призвали отменить приговор и судить "ответственных за фабрикацию уголовного дела". Член СПЧ Николай Сванидзе и политик Дмитрий Гудков заявили о пытках подсудимых. А российский правозащитник Лев Пономарев призвал включиться в общественную кампанию, рассказать о деле "Сети" и бороться "как за конкретных молодых людей, так и против пыток и всевластия силовиков в целом".

Центр "Мемориал" признал фигурантов дела "Сети" политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" еще в конце 2019 года признал фигурантов политическими заключенными. После решения суда правозащитники особо выделили "абсурдность и бездоказательность обвинения", а также "тяжесть приговора", в силу которых дело "Сети" "достойно сталинских времен". "Давление оказывали не только на обвиняемых, но и на свидетелей", - подчеркивается в заявлении "Мемориала".

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