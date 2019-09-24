 Глава РУСАДА: Из-за санкций WADA спорт РФ может оказаться в пропасти | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2019

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Россия

Глава РУСАДА: Из-за санкций WADA спорт РФ может оказаться в пропасти

Если сомнения WADA в подлинности данных подтвердятся, то Россию могут отстранить от двух ближайших Олимпиад - летней в Токио и зимней в Пекине.

Глава РУСАДА Юрий Ганус

Глава РУСАДА Юрий Ганус

Ситуация с обвинениями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) критическая, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью газете "Известия" в понедельник, 7 октября.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Совершив смелый шаг, российский президент Владимир Путин мог бы уберечь от худшего Олимпийские игры в Рио и Международный олимпийский комитет, считает Инго Маннтойфель. (21.07.2016)

Российское спортивное руководство должно к 9 октября объяснить WADA, откуда взялись изменения, обнаруженные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если сомнения WADA в подлинности данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от двух ближайших Олимпиад - летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине.

"Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти", - говорит Ганус.

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.

Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года. Позднее у WADA возникли подозрения в том, что данные московской лаборатории сфальсифицированы.

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