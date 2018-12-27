 Глава РУСАДА заявил, что спорт РФ оказался ″у края пропасти″ | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Глава РУСАДА заявил, что спорт РФ оказался "у края пропасти"

Если РФ не передаст экспертам WADA антидопинговые пробы, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания, предупредил Путина Юрий Ганус.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

Российский спорт оказался "у края пропасти" из-за того, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не могут получить данные и пробы из московской лаборатории. Об этом заявил в специальном видеообращении к президенту страны Владимиру Путину в четверг, 27 декабря, глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он напомнил, что РФ уже в течение трех месяцев не может передать WADA данные из лаборатории, собственником которой являются в том числе Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации.

Контекст

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

Решение, принятое с условием соблюдения РУСАДА "строгих требований", поддержали девять членов исполкома Всемирного антидопингового агентства. Двое высказались против. (20.09.2018)

Если ситуация не изменится, российских спортсменов отстранят от участия во всех международных соревнованиях, страна лишится права проводить международные состязания, а ее представители не смогут участвовать в управлении международными организациями, предупредил глава РУСАДА. Кто конкретно несет ответственность за волокиту с доступом, он не уточнил, ограничившись фразой, что "препятствование проведению расследования свидетельствует о заинтересованности лиц", которые мешают передаче данных и проб.

В сентябре текущего года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трех лет дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Однако РУСАДА должно выполнить ряд условий, включая доступ WADA к антидопинговой лаборатории в Москве, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

Смотрите также:

  • На церемонии открытия Олимпиады-2018

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    23-е зимние Олимпийские игры

    В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля 2018 года стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Первые проходили в 1924 году во французском Шамони, правда, статус Олимпийских игр они получили от МОК уже после их проведения. Изначально соревнования в Шамони назывались Международной неделей зимних видов спорта.

  • Санно-бобслейная трасса в Пхёнчхане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    130/80 (не)безопасно

    Пхёнчхан расположен в горах Тхэбэк в 130 километрах восточнее Сеула. Зима там долгая и снежная. Так что условия для зимних видов спорта идеальные. Но отпугнуть многих болельщиков способен тот факт, что в 80 километрах от Пхёнчхана находится граница с Северной Кореей.

  • Люди приветствуют друг друга в олимпийской деревне

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    43 700 - мир и процветание

    Пхёнчхан в переводе с корейского означает мир и процветание. Лучшего лозунга для проведения Олимпиады не найти. При этом население самого Пхёнчхана составляет всего 9 940 человек. В одноименном округе проживает более 43 700 человек.

  • Стадион в Пхёнчхане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    35 000 Олимпийский стадион

    Стадион в Пхёнчхане построен специально для зимних Олимпийский игр-2018. Он рассчитан на 35 000 зрителей, которые смогут наблюдать здесь за церемонией открытия и закрытия зимних Олимпийских Игр и зимних Паралимпийских игр.

  • Часы на фоне карты мира

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Разница во времени

    Многим любителям спорта, которые приехали в Пхёнчхан, например, из Европы, придется пережить определенные неудобства, связанные с разницей во времени. Между Берлином и Сеулом она составляет 8 часов. А между Москвой и Сеулом - 6. По среднеевропейскому времени соревнования будут проходить после обеда и даже ночью. Открытие Игр состоялось 9 февраля, европейцы увидели его ровно в полдень.

  • Биатлонистки на трассе

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    15 видов спорта

    Спортсмены со всего мира принимают участие в соревнованиях по 15 видам спорта. Среди них подавляющее большинство - традиционные: лыжи, биатлон, горные лыжи, хоккей. При этом МОК включил в программу Олимпиады-2018 шесть новых дисциплин: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в кёрлинге.

  • Изображение Олимпийских колец

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    3000 спортсменов

    Почти 3000 атлетов поборются за олимпийские медали в Пхёнчхане. "Чистым" российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале, разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом.

  • Слово допинг и шприц на фоне флага России

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Последствия допингового скандала

    5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхёнчхане из-за допингового скандала. При этом МОК пригласил 169 "чистых" спортсменов из РФ поучаствовать в Играх под нейтральным флагом. В день открытия Олимпиады Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассмотрев апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров на решение МОК, не разрешил ни одному из них участвовать в Олимпийских играх.

  • Соревнования по кёрлингу

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Впервые без немецких кёрлингистов

    Впервые с 1998 года, когда кёрлинг вновь был включен в программу зимних Олимпийских игр, немецкие спортсмены не примут участие в розыгрыше медалей в этом виде спорта. Как мужская, так и женская сборные не смогли квалифицироваться на Игры.

  • Олимпийские медали, которые будут вручаться на Играх в Пхёнчане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    377 медалей немецкой сборной

    377 олимпийских медалей завоевали немецкие спортсмены за всю историю зимних Олимпийских игр. Представлявшие Германию атлеты в общей сложности выиграли 136 медалей высшего достоинства. А еще в копилке олимпийской сборной ФРГ 135 серебряных и 106 бронзовых медалей.

  • Немецкая делегация на открытии Игр-2018

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Германия на шестом месте

    На прошедших в 2014 году зимних Олимпийских играх в Сочи на счету сборной Германии было 19 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Немецкие спортсмены в неофициальном командном зачете оказались на шестом месте.

  • Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Седьмые игры для лучшей немецкой спортсменки

    Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн (Claudia Pechstein), всего завоевавшая 9 медалей разного достоинства, является лучшей немецкой спортсменкой, отправившейся на зимние Олимпийские игры-2018. В Пхёнчхане она будет праздновать не только свое участие в седьмой для нее Олимпиаде, но и свой 46-й день рождения.

  • Билет на олимпийские соревнования

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Более миллиона билетов на Олимпиаду для болельщиков

    Продажа билетов на олимпийские соревнования проходила вяло. Из 1,07 млн входных билетов было продано лишь около 30 процентов. Интерес корейцев к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане не очень большой. Многим не по карману дорогие билеты и проживание в отелях рядом со спортивными аренами.

  • Эстафета олимпийского огня

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    7500 факелоносцев участвовали в эстафете Олимпийского огня

    7500 факелоносцев принимали участие в эстафете олимпийского огня. Они пронесли его через все важные города и регионы Южной Кореи и зажгли во время церемонии открытия Олимпиады на стадионе в Пхёнчхане. Самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр была эстафета олимпийского огня "Сочи-2014".

    Автор: Мелани Ласт, Наталья Позднякова


Смотреть видео 04:46
Now live
04:46 мин

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Олимпийские игры-2018 в цифрах

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартовали зимние Олимпийские игры-2018. Сколько атлетов в них участвуют? Сколько медалей разыгрывается? Какие виды спорта представлены? Об этом галерея DW. (09.02.2018)  

Ссылки в интернете

Обращение Юрия Гануса

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Начало Олимпиады, или Болеем возле туалета - "Заповедник"  

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

Также по теме

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Экспертам WADA не позволили извлечь данные из московской лаборатории 21.12.2018

Российские власти потребовали, чтобы делегация WADA использовала для извлечения данных московской антидопинговой лаборатории сертифицированное в РФ оборудование.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Экспертов WADA впервые допустили в московскую лабораторию 28.11.2018

Допуск экспертов WADA и возможность изучения проб были условием восстановления членства РУСАДА после трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой госпрограммы применения допинга в России.

Russland Doping

13 антидопинговых агентств выступили против восстановления РУСАДА в правах 18.09.2018

В своем обращении международные антидопинговые агентства просят отложить рассмотрение вопроса о возвращении аккредитации РУСАДА в исполкоме WADA, намеченное уже на 20 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать  

Трамп не хочет, чтобы США были "мировым жандармом"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно