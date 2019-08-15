 Глава ″Ростеха″ высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.08.2019

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Россия

Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится!

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.

Путину в спину врезается заявление главы Ростеха Чемезова. Путин говорит: И ты, брат... - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Григорий Аросев


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