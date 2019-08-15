Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится!

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.
Протест идет на спад, но сентябрьские выборы его подстегнут, если власти не сумеют отвлечь россиян от политики. Такие попытки делаются, уверен Иван Преображенский. (18.08.2019)
Одиночные пикеты на бульварах, митинг КПРФ на Сахарова, концерт-спойлер в Парке Горького - репортаж DW о том, как прошла очередная протестная суббота в Москве. (17.08.2019)