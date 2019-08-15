Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится!

"Московское дело": причины и следствия протестов

"Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

"Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.