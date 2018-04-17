 Глава Роскомнадзора Жаров освобожден от должности | Новости из Германии о России | DW | 23.03.2020

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Россия

Глава Роскомнадзора Жаров освобожден от должности

По данным источников, ушедший с поста главы Роскомнадзора Александр Жаров может возглавить холдинг "Газпром-медиа".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Александр Жаров

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, размещенном в понедельник, 23 марта, на сайте нормативно-правовых актов. Подпись под документом поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

В постановлении уточняется, что решение принято "по просьбе" Жарова.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что Жаров уже в начале этой недели может возглавить холдинг "Газпром-медиа".

Роскомнадзор и блокировка интернет-ресурсов

Жаров возглавил Роскомнадзор (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) в мае 2012 года на фоне массовых протестов оппозиции в Москве и ряде других городов России. В период его работы на ведомство стали активно возлагать обязанности блокировать интернет-ресурсы, где размещается информация, формально нарушающая российское законодательство.

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Fаcebook перенести данные российских пользователей на территорию РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальными и оштрафовало каждую из них. В конце декабря 2019 года Жаров направил Facebook и Twitter запросы с требованием пояснить, как эти компании исполняют закон о локализации баз данных российских пользователей.

В 2016 году за отказ перенести персональные данные российских пользователей была заблокирована по требованию Роскомнадзора социальная сеть LinkedIn.

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    Автор: Ксения Сафронова


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