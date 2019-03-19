 Глава Республики Алтай подал в отставку | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2019

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Россия

Глава Республики Алтай подал в отставку

Александр Бердников сообщил, что он уходит добровольно в связи с истечением срока полномочий. Наблюдатели полагают, что он не будет участвовать в выборах 2019 года из-за высокого личного антирейтинга.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту РФ Владимиру Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", - говорится в сообщении Бердникова, выложенном в среду, 20 марта.

Контекст

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По мнению наблюдателей, Бердников, по всей видимости, не будет участвовать в выборах 2019 года из-за высокого личного антирейтинга и политической нестабильности в регионе. "Республика Алтай - бедный и отсталый регион с большим количеством проблем, в республике нет точек роста, которые позволили бы качественно изменить ситуацию. В этом нельзя винить одного только Бердникова, потому что на Алтае крайне ограничены ресурсы и там было бы тяжело любому губернатору. Однако с застоем в республике ассоциируют именно имя Бердникова", - пояснил, в частности, в интервью РБК политолог Ростислав Туровский.

Основной кандидат в преемники

Основной кандидат в преемники действующего губернатора - 46-летний заместитель руководителя секретариата вице-премьера Республики Алтай, председатель совета некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении Хорохордина и подтвердил собеседник, близкий к региональным властям. В качестве кандидатур в преемники Бердникову обсуждались также замгубернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от Алтая Владимир Полетаев.

Оппозиция готовится выставить единого кандидата на выборах главы республики Алтай. Однако кто именно им станет, пока не известно. Предполагается, что в коалицию вступят КПРФ, "Родина" и "Партия дела". В то же время политологи полагают, что алтайским оппозиционерам не удастся объединиться из-за неспособности поступиться собственными интересами.

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    Автор: Елена Барышева


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