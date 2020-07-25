Глава регионального штаба Transparency International задержана во время лекции в Казани

Руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова задержана в субботу, 25 июля, в Казани. ОМОН ворвался в штаб "Объединенных демократов", где проходила лекция Екатерины о коррупции в госзакупках, и задержали всех присутствовавших, сообщает на своей странице в Facebook "Transparency International – Россия".

20 задержанных доставили в отделение полиции №16 на улице Япеева и опрашивают, сообщила DW сама Екатерина Петрова. Она рассказала, что провела в отделе около 6 часов часов, из которых первый час их держали в машине полиции.

Сотрудники полиции сослались на расследование ложного сообщения о теракте. Они потребовали у задержанных образцы голоса и отпечатки пальцев, объясняя свои действия поиском возможного "телефонного террориста".

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