Глава разведки Судана покинул свой пост

Глава разведки Судана Салах Гош ушел в отставку. Об этом представители военных властей сообщили в субботу, 13 апреля. Военный совет, к которому власть в стране перешла после свержения президента Омар аль-Башира, принял отставку Гоша.

По официальным данным, в ходе демонстраций в Судане за последние два дня погибли не менее 16 человек, в которых случайно попали пули полицейских. Еще 20 человек были ранены, утверждают представители полиции. В свою очередь, комитет докторов Судана заявил о не менее чем 38 погибших с начала апреля, которые стали жертвами "сил режима и его теневых формирований".

Чрезвычайное положение в Судане

11 апреля военные объявили о захвате власти в Судане. Они ввели в стране режим чрезвычайного положения на три месяца. Главой новой администрации стал министр обороны Судана Авад бен Ауф. По его словам, военный совет будет управлять страной в течение переходного периода, который продлится два года.

12 апреля в столице страны Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием сформировать гражданское переходное правительство. В ночь на 13 апреля бен Ауф объявил о своей отставке. Свой пост покинул и его заместитель, глава генштаба Камал Абдельмаруф Своим преемником бен Ауф назначил генерала Абделя Фаттаха Абдулрахмана. Члены военного совета объявили, что вскоре передадут власть гражданскому правительству.

Военные власти не выдадут Омара аль-Башира суду в Гааге

Массовые протесты Омара аль-Башира начались в декабре 2018 года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно правящего страной президента.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут суду свергнутого президента.

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