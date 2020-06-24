 Глава правительства Косово не поедет в США для переговоров с Сербией | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2020

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Европа

Глава правительства Косово не поедет в США для переговоров с Сербией

Авдулла Хоти отменил переговоры на фоне обвинения президента Косово Хашима Тачи в совершении военных преступлений. Пока неясно, поедет ли в Вашингтон президент Сербии Вучич.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти

После предъявления президенту Косово Хашиму Тачи предварительного обвинения в совершении военных преступлений, запланированные переговоры в США между лидерами Сербии и Косово фактически сорваны. Вслед за Тачи от участия в переговорах под эгидой США отказался и премьер-министр Косово Авдулла Хоти, который в четверг, 25 июня, выложил в своем микроблоге в Twitter соответствующее сообщение.

"В связи с новой ситуацией в Приштине в результате обвинительного заключения, предъявленного специализированной прокуратурой, я вынужден возвратиться в свою страну, чтобы разобраться с создавшейся ситуацией. Я проинформировал (спецпредставителя США по Балканам. - Ред.) Ричарда Гренелла о том, что я не могу присутствовать на встрече в Белом доме 27 июня", - написал Хоти. 

Хашим Тачи, которому на заседании спецтрибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово 24 июня было предъявлено предварительное обвинение, отказался от участия в переговорах с Сербией в США в тот же день. Пока неясно, поедет ли в Вашингтон президент Сербии Александар Вучич.

Посреднические усилия США в конфликте вокруг Косово

Запланированные в США переговоры с самого начала вызывали неоднозначную реакцию, поскольку воспринимались как попытка подорвать усилия европейской дипломатии по урегулированию конфликта вокруг Косово.

Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, в 1999 году откололось от Сербии при поддержке НАТО и в 2008 году в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Сербия, наряду с Россией и целым рядом стран ЕС, по-прежнему не признают независимости Косово.

Евросоюз в 2011 году инициировал переговоры о нормализации отношений между Сербией и Косово, однако последние два года эти переговоры находятся в тупике. Евросоюз выразил принципиальную готовность принять в свой состав и Сербию, и Косово.

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  • Лиридон Бизазли

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Продажа билетов

    Перевозка мигрантов - самый быстрорастущий бизнес на Балканах. Местные жители, как, к примеру, косовский албанец Лиридон Бизазли, стоят возле лагеря беженцев в Прешево и продают билеты на автобусы до Хорватии за 35 евро. По словам Бизазли, работая барменом, он зарабатывает не более восьми евро в день, а продажей билетов – 50-70 евро в день.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жест солидарности

    Несмотря на сравнительно высокий заработок, Бизазли не гордится своей работой. Он часто организует бесплатный проезд для беженцев, которые не могут себе позволить купить билеты на автобус. "Я сам был беженцем, поэтому все понимаю, - говорит Бизазли. - Эти автобусные поездки должны быть бесплатными. Европа дает Сербии деньги на оказание помощи беженцам, но наше правительство делает немного".

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Спрос рождает предложение

    Каждый день в лагерь в Прешево прибывают от 8 до 10 тысяч беженцев. В супермаркетах и ресторанах, расположенных поблизости, нет отбоя от клиентов. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, эти заведения теперь работают дольше, а цены в них выросли в два, а иногда и в три раза. "Я никогда не видел, чтобы гамбургер в Сербии стоил так дорого", - отмечает Бизазли.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    От SIM-карт до тачек

    Оказавшись на новом месте, беженцы первым делом пытаются раздобыть SIM-карту, чтобы связаться с родственниками и друзьями. Возле лагерей можно купить не только карты предоплаты, но и такие вещи, как, например, тачки для людей, которые не могут долго идти пешком. Как, например, эта пожилая курдская женщина из Сирии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Торговцы обувью

    Несмотря на приближение зимы и частые ливни, многие беженцы продолжают путь босиком. В результате они получают серьезные травмы и кожные инфекции, поясняет Стефан Кордез, координатор южносербского отделения международной организации "Врачи без границ". Усмотрев в этом возможность подзаработать, многие местные жители стали продавать возле лагерей обувь и носки.

  • Автобус с беженцами в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Очереди на регистрацию

    Страны, через которые проходит маршрут мигрантов, должны регистрировать новоприбывших беженцев. Иногда на регистрацию выстраиваются многокилометровые очереди. Волонтер Даниела Габриель рассказывает, что некоторые водители автобусов начали собирать регистрационные документы пассажиров, направляющихся в Хорватию, и затем продавать их людям, которые не хотят стоять в очередях.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жертвы мошенников

    Габриель также рассказывает, что некоторые таксисты и водители автобусов берут с беженцев плату за поездку в Хорватию, однако затем высаживают их в сербских городах под предлогом того, что им нужно оформить документы в несуществующих регистрационных центрах. Пытаясь помочь беженцам не стать жертвой мошенников, Габриель разместила у входа в лагерь в Прешево табличку с основной информацией.

  • Беженцы на Балканах

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Разбой на дорогах

    По словам других волонтеров, им угрожали смертельной расправой за то, что они направляли беженцев к автобусам и советовали избегать потенциально опасных таксистов. По словам волонтера из Прешево Александера Травелле, на прошлой неделе таксист, угрожая пистолетом, ограбил семью из пяти человек, предварительно взяв с каждого по 80 евро за проезд до Хорватии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Взятки полицейским

    Лиридон Бизазли признается, что платит полицейским 100 евро в неделю за то, чтобы ему позволили продавать билеты у лагеря беженцев в Прешево. "Просто дайте им то, чего они хотят, и они оставят вас в покое", - говорит он. Другие волонтеры также видели, как таксисты давали взятки сотрудникам полиции. "Но это не означает, что все полицейские берут взятки", - пояснил один из волонтеров.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Мест нет, за редким исключением

    По мере того как погода становиться все холоднее, гостиницы, расположенные на пути беженцев, размещают все больше мигрантов. По словам волонтеров, владельцы гостиниц крайне избирательны в выборе клиентов. Одноместные номера пользуются все большим спросом, и отели часто отказываются принимать беженцев, если те не в состоянии заплатить более высокую цену.

    Автор: Диего Куполо, Сербия


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