Глава полиции Киевской области ушел в отставку после убийства мальчика

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов в понедельник, 3 июня, подал рапорт об отставке в связи с убийством 5-летнего мальчика, которое, по версии следствия, совершили сотрудники полиции в относящемся к области городе Переяслав-Хмельницком. "Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных", - заявил он, попросив отправить его "в самую тяжелую точку нашего государства" - в Донбасс.

Мальчик был смертельно ранен в пятницу одним из двух сотрудников патрульной полиции, которые в пьяном виде стреляли по металлическим банкам. Поначалу полиция пыталась представить ранение ребенка несчастным случаем - он, якобы, поскользнулся и ударился головой об асфальт. Позднее было открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

Поведение руководства полиции вызвало протесты - в понедельник около 150 активистов собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских. В понедельник же мальчик умер в киевской больнице. Во вторник обоим полицейским будет избираться мера пресечения.

"Как президент и как отец, хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, обязаны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной", - написал в понедельник в своем Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

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