Глава "Петербургского диалога" выступил за отмену виз для молодежи из РФ

Сопредседатель форума гражданских обществ ФРГ и России"Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) за неделю до начала очередного заседания организации, которая в этом году пройдет в Кёнигсвинтере под Бонном, высказался за отмену въездных виз для молодых людей из России. В интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном 10 июля, политик напомнил, что для получения визы граждане России, в частности, должны в консульстве сдать лично отпечатки пальцев в электронном виде, для чего им иногда приходится совершать длительные поездки из российских регионов.

"В резульате они должны уплатить за визу большую по российским меркам сумму. Это - ограничения, которые необходимо преодолеть", - заявил Пофалла. По его мнению, освобождение от обязательств получать визу может распространяться на молодых людей до 25 лет. "Подобное правило я считаю оправданным", - добавил функционер. Пофалла также уточнил, что в правительстве Германии в курсе его инициативы, и он в ответ не услышал "категорического нет".

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. Рональд Пофалла, ранее работавший руководителем ведомства федерального канцлера, возглавляет форум с немецкой стороны с 2015 года. От РФ форум возглавляет Виктор Зубков.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

