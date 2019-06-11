Глава "Петербургского диалога" выступил за отмену виз для молодежи из РФ

По мнению Рональда Пофаллы, молодежь РФ до 25 лет могла бы приезжать в Германию без виз. Глава "Петербургского диалога" говорит, что в правительстве ФРГ в курсе его мнения.
Сопредседатель форума гражданских обществ ФРГ и России"Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) за неделю до начала очередного заседания организации, которая в этом году пройдет в Кёнигсвинтере под Бонном, высказался за отмену въездных виз для молодых людей из России. В интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном 10 июля, политик напомнил, что для получения визы граждане России, в частности, должны в консульстве сдать лично отпечатки пальцев в электронном виде, для чего им иногда приходится совершать длительные поездки из российских регионов.
"В резульате они должны уплатить за визу большую по российским меркам сумму. Это - ограничения, которые необходимо преодолеть", - заявил Пофалла. По его мнению, освобождение от обязательств получать визу может распространяться на молодых людей до 25 лет. "Подобное правило я считаю оправданным", - добавил функционер. Пофалла также уточнил, что в правительстве Германии в курсе его инициативы, и он в ответ не услышал "категорического нет".
Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. Рональд Пофалла, ранее работавший руководителем ведомства федерального канцлера, возглавляет форум с немецкой стороны с 2015 года. От РФ форум возглавляет Виктор Зубков.
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