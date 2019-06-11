 Глава ″Петербургского диалога″ выступил за отмену виз для молодежи из РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.07.2019

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Германия

Глава "Петербургского диалога" выступил за отмену виз для молодежи из РФ

По мнению Рональда Пофаллы, молодежь РФ до 25 лет могла бы приезжать в Германию без виз. Глава "Петербургского диалога" говорит, что в правительстве ФРГ в курсе его мнения.

Сопредседатель Петербургского диалога Рональд Пофалла

Сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла

Сопредседатель форума гражданских обществ ФРГ и России"Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) за неделю до начала очередного заседания организации, которая в этом году пройдет в Кёнигсвинтере под Бонном, высказался за отмену въездных виз для молодых людей из России. В интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном 10 июля, политик напомнил, что для получения визы граждане России, в частности, должны в консульстве сдать лично отпечатки пальцев в электронном виде, для чего им иногда приходится совершать длительные поездки из российских регионов.

Контекст

В Москве открылся форум гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог". Главная тема этого года - доверие. Очевидно, что страны по-разному понимают, на чем это доверие можно развивать. Репортаж DW с открытия форума. (08.10.2018)

Чего может добиться "Петербургский диалог" в условиях напряженности между РФ и ФРГ, и почему перемирие в Донбассе могло бы стать шагом к отмене санкций, рассказал Рональд Пофалла. (05.10.2018)

"В резульате они должны уплатить за визу большую по российским меркам сумму. Это - ограничения, которые необходимо преодолеть", - заявил Пофалла. По его мнению, освобождение от обязательств получать визу может распространяться на молодых людей до 25 лет. "Подобное правило я считаю оправданным", - добавил функционер. Пофалла также уточнил, что в правительстве Германии в курсе его инициативы, и он в ответ не услышал "категорического нет".

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог"  был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. Рональд Пофалла, ранее работавший руководителем ведомства федерального канцлера, возглавляет форум с немецкой стороны с 2015 года. От РФ форум возглавляет Виктор Зубков.

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    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

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    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:38

"Петербургский диалог": удалось ли найти общий язык немцам и россиянам?

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После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

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