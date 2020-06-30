 Глава Петагона заявил об отсутствии доказательств ″сговора″ РФ с талибами | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2020

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Россия

Глава Петагона заявил об отсутствии доказательств "сговора" РФ с талибами

У министерства обороны США нет данных, подтверждающих злонамеренные действия РФ в отношении американских сил в Афганистане, заявил Марк Эспер.

Министр обороны США Марк Эспер)

Министр обороны США Марк Эспер

У министерства обороны США отсутствуют доказательства утверждений о том, что Россия предлагала исламскому радикальному движению "Талибан" награду за убийства американских военнослужащих в Афганистане, сообщил глава ведомства Марк Эспер. "В настоящее время Пентагон не имеет данных, которые бы подтвердили обвинения в злонамереных действиях российских военнослужащих против американских сил в Афганистане", - говорится в заявлении Эспера, опубликованном в ночь на 1 июля на его странице в Twitter.

Одновременно американский министр обороны подчеркнул, что его ведомство "серьезно относится к любым потенциальным угрозам в отношении военнослужащих США". Как он сам, так и командование прилагают усилия, чтобы "американские военнослужащие имели лучшую разведку, вооружения, оборудование, защитное снаряжение, тактики, все необходимые полномочия для противодействия любой угрозе", указывается далее.

Белый дом признал, что Трамп знал о предполагаемом "сговоре"

Между тем Белый дом подтвердил, что президент Дональд Трамп был проинформирован о ситуации с предполагаемым "сговором" РФ с талибами. Трампу были предоставлены данные о предложенном "Талибану" вознаграждении за убийство американских военных, заявила вечером 30 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени. Двумя днями ранее она утверждала, что Трампу, как и вице-президенту Майку Пенсу, не докладывали о том, что  российская разведка якобы платила талибам за убийства американских военных в Афганистане. Сам Трамп также ранее отрицал, что располагал данными в этой связи.

Газета The New York Times 26 июня опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на неназванных собеседников, что Россия тайно предлагала вознаграждение талибам за убийства военных США. Цена и другие условия в материале не назывались. Одновременно журналисты утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года. МИД РФ назвал статью "фейком", а "Талибан" выступил с опровержением содержащихся в публикации сведений.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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