Глава Олимпийского комитета Японии подозревается в коррупции

Во Франции начато расследование в отношении главы Олимпийского комитета Японии Цунекадзу Такеды. Как стало известно в пятницу, 11 января, чиновник подозревается в коррупции.

В частности, Цунекадзу Такеда подозревают в том, что он заплатил около 2 млн евро за право Токио принимать летние Олимпийские игры в 2020 году. В связи с подозрительными выплатами спортивный чиновник предстал перед судом во Франции в начале 2017 года, однако тогда французское правосудие не смогло найти достаточно доказательств вины Такеды. Спустя два года следователи, очевидно, обнаружили новые улики.

Глава Олимпийского комитета Японии отклонил выдвинутые против него обвинения. Цукенадзу Такеда заявил, что "не причастен к такому правонарушению как дача взятки". Международный олимпийский комитет (МОК) пока что воздержался от принятия мер, сославшись на презумпцию невиновности. В то же время в ведомстве отметили, что этическая комиссия занялась рассмотрением этого дела.

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