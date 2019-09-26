Глава Нацразведки США выступил в защиту информатора в телефонном скандале

Неназванный сотрудник одной из спецслужб США, обвинивший президента Дональда Трампа в попытке добиться иностранного вмешательства в выборы, поступил правильно, считает исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр. Информатор действовал "из лучших побуждений" и соблюдал закон, заявил Магуайр, выступая в комитете по делам разведки Палаты представителей Конгресса в четверг, 26 сентября.

Рапорт этого сотрудника, представленный комитетом несколькими часами ранее, затрагивает "деликатные вопросы", подчеркнул и.о. главы Нацразведки США. По словам Магуайра, документ нельзя было обнародовать до того как Трамп даст разрешение на публикацию стенограммы телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Автор рапорта может работать в ЦРУ

Информатор является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, пишет издание The New York Times, ссылаясь на троих неназванных собеседников, которым известна его личность. Журналисты отмечают, что тот детально знаком с политикой США в отношении Восточной Европы.

В свою очередь адвокаты информатора отказались называть место его работы. Установление личности может быть для него опасным, объяснили они.

Трампа обвинили в давлении на Зеленского

В рапорте сотрудника одной из спецслужб говорится, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Зеленским использовал "служебное положение, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы в США 2020 года". В частности, глава государства оказывал давление на другое государство, пытаясь вынудить его начать расследование "в отношении одного из главных соперников президента на внутриполитической арене", утверждает информатор.

Речь идет о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, который решил баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2020 года. Дональд Трамп тоже намерен участвовать в них.

Действующий президент США неоднократно отвергал обвинения в давлении на украинские власти. Владимир Зеленский в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН также заявлял, что никто не пытался давить на него.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента президента. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила Трампа в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением.

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