 Глава Минюста ФРГ выступила за последовательное преследование антисемитов | Новости из Германии о Германии | DW | 13.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава Минюста ФРГ выступила за последовательное преследование антисемитов

Кристина Ламбрехт заявила, что антисемитизм в Германии не будет терпеться "ни в какой форме". Министр юстиции ФРГ выступает за последовательное преследование антисемитов по закону.

Место поминовения жертв теракта у синагоги в Галле, 10 октября 2019 г.

Место поминовения жертв теракта у синагоги в Галле, 10 октября 2019 г.

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) после теракта в Галле выступила за "последовательное преследование" виновных в антисемитских преступлениях. "Антисемитские мотивы проступка могут быть признаны отягчающим обстоятельством, это бесспорно. Соответствующее уголовное законодательство у нас есть, но оно должно применяться последовательно", - заявила Ламбрехт в воскресенье, 13 октября, в интервью изданию "Welt am Sonntag". "Я очень обеспокоена ростом антисемитских выходок. Теракт в Галле стал лишь печальной низшей точкой долгосрочной тенденции", - подчеркнула министр.

В качестве образца последовательного судебного преследования за антисемитизм Ламбрехт назвала прокуратуру Баварии. По словам министра юстиции, в Баварии "во главу угла поставили" принцип, что при антисемитских преступлениях уголовные дела не могут прекращаться в силу ничтожности деяния или слишком малой степени вины. "Мы должны послать яснейший сигнал, что мы на сто процентов на стороне наших граждан-евреев и что мы не будем терпеть антисемитизм ни в какой форме", - добавила Ламбрехт.

Контекст

Люди, пришедшие в синагогу в Галле в праздник Йом Кипур, чудом не стали жертвами массового убийства от рук неонациста. Антисемитизм нельзя банализировать, убеждена главный редактор DW Инес Поль. (10.10.2019)

После нападения в Галле еврейская община требует лучше охранять синагоги в Германии и пресекать проявления антисемитизма. (10.10.2019)

Нападавший в Галле признал антисемитские мотивы преступления

В городе Галле в Саксонии-Анхальт 9 октября были застрелены два человека - проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина в располагающейся неподалеку кебабной. Перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.

Через некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг в 15 километрах восточнее Галле. Вскоре был задержан подозреваемый - 27-летний Штефан Б. (Stephan B.). В его машине помимо самодельного оружия было найдено четыре килограмма взрывчатки. Задержанный сознался в совершении преступления, а также признал его правоэкстремистские и антисемитские мотивы. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".

  • Проект Мастерская биографий: Мария (Мера) и Геня Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) и Геня Найман

    Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.

  • Мария (Мера) Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) Найман

    "Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    "Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.

  • Доня и Зина Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья (справа) и Зина Пентецка

    Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"

  • Проект Мастерская биографий: Донья Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья Пентецка

    "Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".

  • Проект Мастерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.

  • Проект Матсерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    "Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.

  • Проект Мастерская биографий: Эстер Блюменфельд

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Эстер Блюменфельд

    Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 02:37

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец

 

Контекст

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

Участникам биографического проекта в Кельне удалось пережить ужасы минувшей войны. Они делятся своими воспоминаниями с немецкими школьниками.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Deutschland jüdische Gemeinde in Dessau

В Германии выражают поддержку евреям после теракта в Галле 11.10.2019

В ряде городов Германии прошли религиозные акции в поддержку пострадавших в Галле. Берлинский епископ Дрёге призвал к борьбе против правых экстремистов.

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец (10.10.2019) 11.10.2019

Злоумышленник пытался ворваться в синагогу во время иудейского праздника. Ему это не удалось, но он убил двух случайных прохожих. У 27-летнего немца, судя по всему, были антисемитские мотивы.

Deutschland Tote nach Schüssen in Halle

Главное - о теракте в Галле 10.10.2019

Главным и пока единственным подозреваемым в нападении в Галле является 27-летний немец Штефан Б. Немецкие власти признали его действия правоэкстремистским терактом.

Реклама

Самые читаемые

"Американский спонсор" ФБК Навального рассказал о своем пожертвовании  

Тысячи жителей Гонконга вновь вышли на протестную акцию  

В Санкт-Петербург по электронной визе. Первые отзывы иностранцев  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно