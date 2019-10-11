Глава Минюста ФРГ выступила за последовательное преследование антисемитов

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) после теракта в Галле выступила за "последовательное преследование" виновных в антисемитских преступлениях. "Антисемитские мотивы проступка могут быть признаны отягчающим обстоятельством, это бесспорно. Соответствующее уголовное законодательство у нас есть, но оно должно применяться последовательно", - заявила Ламбрехт в воскресенье, 13 октября, в интервью изданию "Welt am Sonntag". "Я очень обеспокоена ростом антисемитских выходок. Теракт в Галле стал лишь печальной низшей точкой долгосрочной тенденции", - подчеркнула министр.

В качестве образца последовательного судебного преследования за антисемитизм Ламбрехт назвала прокуратуру Баварии. По словам министра юстиции, в Баварии "во главу угла поставили" принцип, что при антисемитских преступлениях уголовные дела не могут прекращаться в силу ничтожности деяния или слишком малой степени вины. "Мы должны послать яснейший сигнал, что мы на сто процентов на стороне наших граждан-евреев и что мы не будем терпеть антисемитизм ни в какой форме", - добавила Ламбрехт.

Нападавший в Галле признал антисемитские мотивы преступления

В городе Галле в Саксонии-Анхальт 9 октября были застрелены два человека - проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина в располагающейся неподалеку кебабной. Перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.

Через некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг в 15 километрах восточнее Галле. Вскоре был задержан подозреваемый - 27-летний Штефан Б. (Stephan B.). В его машине помимо самодельного оружия было найдено четыре килограмма взрывчатки. Задержанный сознался в совершении преступления, а также признал его правоэкстремистские и антисемитские мотивы. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Алла Сидоренко Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Алла Сидоренко Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Мария (Мера) и Геня Найман Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Мария (Мера) Найман "Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Тамар Драйфус Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Тамар Драйфус "Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Донья (справа) и Зина Пентецка Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Донья Пентецка "Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Елена Штрум Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Елена Штрум "Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Эстер Блюменфельд Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник. Автор: Инга Ваннер

