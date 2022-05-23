Глава Минфина ФРГ: Нефтяное эмбарго ЕС против РФ уже близко

На 89-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 24 мая (время московское).

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Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко представила на открытии Всемирного экономического форума в Давосе план по сохранению стабильности украинской экономики во время войны. Первым шагом на этом пути, как отмечается в сообщении пресс-службы ее министерства, должно стать полноправное членство Украины в ЕС.

Кроме того, Украина должна получить доступ к рынкам G7 и ЕС к 2030 году. Третьим фактором должно стать развитие следующих отраслей: военно-промышленного комплекса и аэрокосмической промышленности, металлургии и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также IT-сектора.

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Единство по вопросу введения эмбарго на покупку российской нефти будет достигнуто в ЕС уже в ближайшие несколько дней. Такую оценку высказал министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в вечернем эфире общественно-правового телеканала ZDF.

По его словам, на данный момент осталось всего лишь несколько государств, которые сообщают о проблемах в связи с этим намерением. В первую очередь, речь идет о Венгрии.

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Telegram-канал BAZA сообщает, что, по предварительной информации, в Ростовской области российская ПВО сбила беспилотник. "Аппарат пролетел недалеко от поселка Казанская Лопатина в Верхнедонском районе (это около 100 километров до границы с Украиной и примерно 300 километров до Ростова-на-Дону)", - говорится в посте.

В свою очередь, онлайн-издание 161.ru пишет, что информацию о сбитом в небе над Ростовской областью беспилотнике ему подтвердил источник в силовых структурах.

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Ближайшие недели войны России против Украины будут сложными, заявил своем в традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это осознавать. Но у нас нет никакой альтернативы кроме того, чтобы бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев", - подчеркнул он.

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

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