Глава Минобороны ФРГ призвала США соблюдать соглашение НАТО с Россией

Министр обороны Германии призвала Вашингтон соблюдать основополагающий акт НАТО - Россия, в котором альянс отказывается от размещения войск в Восточной Европе. США хотят переместить часть военных из ФРГ в Польшу.
В связи с планами США частичного вывода своих войск из Германии и возможной переброски их в Польшу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о необходимости соблюдать основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, в котором Североатлантический альянс отказывается от наращивания сил в Восточной Европе. Об этом глава германского военного ведомства сказала в среду, 24 июня, в интервью аналитическому центру Атлантический совет.
Важно, чтобы НАТО придерживалась этих договоренностей, подчеркнула глава германского Христианско-социального союза, добавив, что запланированный вывод американских войск из Германии - это не внутреннее дело двух стран, но касается и всего Североатлантического альянса.
При этом, по ее словам, дислоцирование в ФРГ американских военнослужащих имеет большое значение не только для германской безопасности, но и для самих Соединенных Штатов, и коллективной обороны НАТО. Крамп-Карренбауэр указала на значение таких крупных, находящихся в Германии военных баз, как Рамштайн и Ландштуль, для операций в других частях света, а также для учений. Министр подчеркнула, что НАТО в целом и страны альянса должны держаться сплоченно, Германия же является надежным партнером.
Планы Трампа
О том, что численность американского военного контингента в ФРГ будет сокращена до 25 тысяч, президент США Дональд Трамп заявил 15 июня. По его словам, такое решение принимается потому, что Германия "не выполнила обязательств" по финансированию НАТО, не доведя объем военных расходов до 2 процентов ВВП.
Признав, что увеличение расходов на обороны в интересах самой Германии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что цель в 2 процента ВВП не является верным ориентиром, поскольку при рецессии его можно легче достичь, не достигнув в действительности необходимого уровня обороноспособности.
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