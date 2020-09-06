 Глава Минобороны ФРГ отметила необходимость сотрудничества с США | Новости из Германии о Германии | DW | 17.11.2020

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Германия

Глава Минобороны ФРГ отметила необходимость сотрудничества с США

Безопасность и стабильность Европы не могут быть гарантированы без участия НАТО и США, считает Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на выступлении 17 ноября 2020 года

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) не видит противоречий в одновременном усилении безопасности Европы и евроатлантических отношений. Об этом она заявила во вторник, 17 ноября, выступая по видеосвязи перед учащимися университета бундесвера в Гамбурге. "В том, что касается политики безопасности, мы остаемся зависимыми от США и в то же время должны в будущем как европейцы сами делать то, что до сих пор за нас делали американцы", - отметила министр.

Вместе с тем она назвала "иллюзией" представление о том, что можно "гарантировать безопасность, стабильность и благосостояние в Европе без НАТО и США". Со времен окончания Второй мировой войны Германия "живет стабильностью, созданной совместно с ее европейскими соседями и США", подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Ракетные системы РФ - среди вызовов безопасности Европы 

"Стратегическая обстановка меняется и усугубляется на наших глазах", - отметила глава Христианско-демократического союза (ХДС). Помимо выборов президента США она назвала в числе вызовов, в частности, конфликт в Нагорном Карабахе и поведение России, которая "уверенно продолжает и даже наращивает вооружение обычными и атомными ракетными системами".

Говоря о новом президенте США Джозефе Байдене, министр не исключила, что тот может пересмотреть решение о сокращении числа американских военных в Германии, принятое Дональдом Трампом, передает информагентство Reuters.

В США 3 ноября прошли президентские выборы. По данным ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем  Трампом. Нынешний глава Белого дома не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.  

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    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

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    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

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    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

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    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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