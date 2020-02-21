 Глава Минздрава Украины рассказала, почему осталась в Новых Санжарах | Новости из Германии об Украине | DW | 22.02.2020

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Украина

Глава Минздрава Украины рассказала, почему осталась в Новых Санжарах

По словам Скалецкой, находящейся в медцентре в Новых Санжарах с эвакуированными из Уханя украинцами, решение, "было непростым". Необходимо было показать людям "нашу уверенность в своих действиях", рассказала она DW.

Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая пообещала провести вместе с эвакуированными из Уханя украинцами две недели в медицинском центре в поселке Новые Санжары Полтавской области, рассказала в субботу, 22 февраля, в интервью DW, почему было принято данное решение.

"Решение, конечно, было непростым", - признала она, добавив, что были учтены рекомендации эпидемиологов. "Идея была собственно в том, чтобы показать людям нашу уверенность в своих действиях", - пояснила министр.

Зоряна Скалецкая выразила надежду, что этот шаг пошлет определенный сигнал поддержки тем украинцам, которые находятся в условиях карантина. "Это будет для них определенным показателем того, что о них думают и заботятся обо всем необходимом", - отметила она. 

"К шоу отношусь критически"

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При этом министр отвергла обвинения, прозвучавшие в СМИ, относительно того, что из ее пребывания в санатории сделали шоу. "Я к шоу в принципе отношусь очень критически, и даже лишнее включение в эфир, демонстрация того, как я живу, отвлекает меня от реального процесса", - пояснила она.

После прибытия в медицинский центр Национальной гвардии в Полтавской области Зоряна Скалецкая разместила надпись на своей странице в соцсети Facebook. "Я надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и всю остальную страну", - написала она.

Инцидент в Новых Санжарах 

В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах протестующие забросали камнями автобус с эвакуированными из Уханя людьми, выступая против их размещения в карантине. В результате инцидента пострадали девять полицейских. Скалецкая резко раскритиковала действия протестующих. "Эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности", - написала она в своем посте.

Министр здравоохранения призвала украинцев поддержать эвакуированных и поблагодарить их "за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас". Кроме того, Скалецкая обратилась к своей дочери, сожалея о том, что 21 февраля, в день ее 10-летия, не может быть с ней дома. 

Самолет 20 февраля доставил туристов из Уханя в международный аэропорт Харькова. На борту лайнера находились 72 пассажира - 45 граждан Украины и 27 иностранцев. У прибывших на момент помещения в карантин не было выявлено никаких признаков коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Строгий режим бактериологической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина приняла беспрецедентные меры безопасности, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса. В своем Telegram-канале украинский президент пояснил, что медицинский центр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - пообещал Зеленский.

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    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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