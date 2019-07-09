 Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в РФ в честь освобождения Таллина | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2019

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Европа

Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в РФ в честь освобождения Таллина

Московский салют в "день повторной оккупации" Таллина является провокацией и циничным шагом, написал Урмас Рейнсалу в своем Facebook. Особенно в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Салют в Москве

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина, который планируется провести в Москве 22 сентября 2019 года. Об этом он во вторник, 9 июля, написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодняшнее объявление в Российской Федерации об организации салюта в связи с 75-й годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом", - написал глава МИД, подчеркнув, что после ухода немецких войск в Эстонии пришло к власти конституционное правительство, свергнутое советскими войсками. Урмас Рейнсалу сообщил, что в посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом, а российский посол будет вызван в МИД Эстонии.

Контекст

В России впервые опубликован советский оригинал секретного дополнительного протокола к договору между нацистской Германией и СССР о разделе Европы. Но сенсации не произошло. Почему? (03.06.2019)

РФ признала существование секретного протокола к договору о ненападении 1939 года. Его публикация утверждает новую версию истории войны и оправдывает Кремль, считает Константин Эггерт. (04.06.2019)

"Если же говорить о круглых датах, то этот шаг кажется еще тем более циничным, что в этом году исполняется 80 лет заключения пакта Молотова-Риббентропа", - написал глава МИД.

Ранее на сайте министерства обороны РФ появилось расписание праздничных салютов, посвященных 75-летию со дня освобождения советских и европейских городов от нацистов. 13 июля состоится салют в честь освобождения Вильнюса, 1 августа - Каунаса, 13 октября - Риги, а 2 мая 2020 года - Берлина. Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм, говорится на сайте Минобороны. Место проведения салютов - Поклонная гора в Москве.

Публикация пакта

Сайт фонда "Историческая память" в конце мая впервые опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.

Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, - на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась в СССР в секрете, хотя уже спустя короткое время после его подписания информация о нем просочилась через дипломатические круги.

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Как живут на границе России и Европы: Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

  • Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    ЕС и Россия: лицом к лицу

    Мост "Дружба" создает уникальный архитектурный ансамбль - он соединяет Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость, которые стоят прямо друг напротив друга буквально в паре сотен метров. Сегодня через их бойницы можно посмотреть на Россию и Евросоюз, соответственно. Бастионы на эстонской стороне были возведены чуть раньше, в 14 веке, на российской - Иваном III в конце 15 века.

  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Дорога в Ивангород

    От вокзала Ивангорода (на фото вдали) в центр города ведет одна асфальтированная дорога с привычными для российской глубинки ямами.

  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

    Асфальта в этом 10-тысячном городке вообще мало - помимо пары центральных улиц им покрыто шоссе, уходящее через мост в Эстонию (на фото справа). Пешеходных дорожек тоже очень мало, ходить зачастую приходится по проезжей части и по пыльным грунтовым дорогам. А там, где тротуар все же есть, асфальт порой неожиданно прерывается.

  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Стандартный набор

    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

    Один из редких оазисов благоустройства в Ивангороде - набережная, построенная на деньги ЕС, которые были выделены на проект приграничного сотрудничества. Ее вид, правда, немного портит недострой, расположенный сразу за набережной (на фото - справа). Некий частный инвестор хотел возвести здесь отель и ресторан, но получилось заброшенное здание.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

    Набережную в Ивангороде называют не совсем привычным для местных жителей словом променад. Вероятно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Длина набережной на российской стороне - всего 119 метров, она почти в десять раз короче эстонской.

  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

Фоторепортаж DW с границы между российским Ивангородом и эстонской Нарвой, где из России в Евросоюз можно попасть пешком через мост "Дружба". (15.05.2019)  

Ссылки в интернете

Пост главы МИД Эстонии

Аудио- и видеофайлы по теме

Как живут на границе России и Европы: Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними  

Штайнмайер пообещал странам Балтии полную поддержку Берлина  

Жесткое интервью с эстонским политиком Мартином Хельме. Conflict Zone на русском  

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