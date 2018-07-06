 Глава МИД ФРГ хочет убедить Иран в выгодности ядерной сделки | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2018

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Германия

Глава МИД ФРГ хочет убедить Иран в выгодности ядерной сделки

Иранский дипломат заявил Reuters, что соглашение по атомной программе Ирана может быть спасено, только если его участники компенсируют Тегерану эффект от санкций США.

Встреча по соглашению об иранской ядерной программе в Вене, 6 июля 2018 года

Встреча по соглашению об иранской ядерной программе в Вене, 6 июля 2018 года

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный между Ираном и шестью странами, выгоден для иранской экономики, уверен министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Мы хотим сегодня разъяснить Ирану, что это соглашение, как и прежде, приносит ему экономические преимущества", - заявил Мас перед встречей глав МИД стран-участников СВПД и дипломатов ряда других государств, проходящей в Вене в пятницу, 6 июля.

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ЕС не сможет полностью компенсировать Ирана уход с его рынка компаний из-за американских санкций, но Тегеран должен понять, что его выход из СВПД принес бы ему "еще большие убытки", отметил глава МИД ФРГ. Он напомнил о мерах, которые ЕС принял для поддержки Тегерана и спасения ядерной сделки с ним - в частности, наделение Европейского инвестиционного банка полномочием на поддержку европейских инвестиций в Иране.

"Мы ищем возможность сохранить платежные отношения для Ирана, чтобы он не видел повода выходить из соглашения", - подчеркнул Мас. После одностороннего выхода США из СВПД "мы оказались в сложной ситуации", признал он, при этом назвав соглашение "не идеальным" вариантом, но "лучшим, чем его отсутствие".

Иран готов к любым сценариям

Между тем высокопоставленный иранский дипломат заявил в беседе с информагентством Reuters, что Тегеран готов к любым сценариям. "Чтобы спасти соглашение, другие его участники должны компенсировать нам эффект санкций США", - отметил он и предостерег от эскалации ситуации на Ближнем Востоке в случае полного разрыва СВПД.  

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Тегерана, которые могут затронуть и неамериканские компании, поддерживающие деловые отношения с Ираном. 

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    Автор: Ефим Шуман


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