Глава МИД ФРГ хочет убедить Иран в выгодности ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный между Ираном и шестью странами, выгоден для иранской экономики, уверен министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Мы хотим сегодня разъяснить Ирану, что это соглашение, как и прежде, приносит ему экономические преимущества", - заявил Мас перед встречей глав МИД стран-участников СВПД и дипломатов ряда других государств, проходящей в Вене в пятницу, 6 июля.

ЕС не сможет полностью компенсировать Ирана уход с его рынка компаний из-за американских санкций, но Тегеран должен понять, что его выход из СВПД принес бы ему "еще большие убытки", отметил глава МИД ФРГ. Он напомнил о мерах, которые ЕС принял для поддержки Тегерана и спасения ядерной сделки с ним - в частности, наделение Европейского инвестиционного банка полномочием на поддержку европейских инвестиций в Иране.

"Мы ищем возможность сохранить платежные отношения для Ирана, чтобы он не видел повода выходить из соглашения", - подчеркнул Мас. После одностороннего выхода США из СВПД "мы оказались в сложной ситуации", признал он, при этом назвав соглашение "не идеальным" вариантом, но "лучшим, чем его отсутствие".

Иран готов к любым сценариям

Между тем высокопоставленный иранский дипломат заявил в беседе с информагентством Reuters, что Тегеран готов к любым сценариям. "Чтобы спасти соглашение, другие его участники должны компенсировать нам эффект санкций США", - отметил он и предостерег от эскалации ситуации на Ближнем Востоке в случае полного разрыва СВПД.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Тегерана, которые могут затронуть и неамериканские компании, поддерживающие деловые отношения с Ираном.

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