Глава МИД ФРГ усомнился в желании РФ расследовать отравление Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) открыто усомнился в желании властей России содействовать расследованию дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. "У России было достаточно возможностей помочь в прояснении этого дела, но этого так и не случилось. У нас серьезные сомнения в желании России содействовать в расследовании отравления Навального", - сказал Мас на пресс-конференции в Берлине в четверг, 17 декабря.

Ранее Алексей Навальный сообщил, что в этот же день немецкая прокуратура опросила его по запросу Москвы, но не уточнил, какие вопросы ему были заданы и в связи с какими обстоятельствами. Генпрокуратура РФ направила в ФРГ целый ряд запросов о правовой помощи "по факту госпитализации" Навального в берлинской клинике "Шарите".

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали результаты расследования, в котором утверждалось, что Алексея Навального отравила "Новичком" спецгруппа сотрудников ФСБ. Сам Навальный заявил, что такую операцию не могли провести без согласия президента России Владимира Путина.

Путин признал, что спецслужбы РФ следят за Навальным

Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал это расследование "легализацией материалов американских спецслужб". Он фактически признал, что российские спецслужбы "должны присматривать" за Навальным, хотя и отметил, что "это совсем не значит, что его травить нужно". "Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца", сказал российский президент.



Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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