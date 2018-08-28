 Глава МИД ФРГ раскритиковал внешнеэкономический курс США и Китая | Новости из Германии о Германии | DW | 28.08.2018

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Германия

Глава МИД ФРГ раскритиковал внешнеэкономический курс США и Китая

В связи с политикой Вашингтона и Пекина все чаще ставится под вопрос базирующийся на правилах глобальный экономический порядок.

Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) резко раскритиковал внешнеэкономический курс США и Китая в экономической политике и предупредил об опасности эскалации конфликта. "Нас не только беспокоит торговый конфликт между США и Китаем, он и нас непосредственно касается", - заявил он во вторник, 28 августа, на экономическом форуме в Берлине.

При этом в сфере мировой экономики тревогу Берлина вызывают не только торговые конфликты, отметил он далее и указал на санкции США против России, Ирана и Турции. По его словам, данные штрафные меры косвенным образом задевают и немецкие компании и, в частности, угрожают торговле между ЕС и Россией.

Неприемлемое вмешательство

"Стремление вмешиваться в европейскую энергетическую политику с помощью санкций просто неприемлемо", - подчеркнул Мас. По его словам, если Соединенные Штаты хотели бы увеличить объемы продаж в Европе сжиженного газа, им следует расширить предложение. "Но решения о покупке должны приниматься в соответствии с ценой, а не быть вынужденными в связи с санкциями", - добавил он.

Контекст

В связи с действиями США и Китая все чаще оказывается под вопросом базирующийся на правилах глобальный экономический порядок, уверен немецкий министр. Данная тенденция, по его словам, самым негативным образом сказывается на Германии, являющейся одной из наиболее открытых и тесно связанных с другими экономик мира. "Мы уверены, что открытостью можно достичь больше, чем протекционизмом", - подчеркнул Хайко Мас.

Автомобили - не угроза национальной безопасности

Касаясь темы переговоров между ЕС и США об отмене таможенных сборов на промышленные товары, глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил о необходимости соблюдения европейских социальных и экологических стандартов. "Кроме того, мы ожидаем от США, что штрафные сборы будут отменены на длительное время и что США окажутся от угроз в отношении европейского автопрома", - указал Мас, подчеркнув, что немецкие автомобили не представляют опасности для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Одновременно глава МИД Германии раскритиковал практику масштабных государственных субсидий китайским компаниям и все более частые вмешательства Пекина в дела частных фирм. "Все это уже достигло критического масштаба", - отметил он. Государственный капитализм Китая все больше препятствует справедливой конкуренции, добавил Мас.

Представители администрации США неоднократно выступали против "Северного потока-2", который будет работать вместе с уже существующим газопроводом "Северный поток". В Вашингтоне опасаются, что новое сооружение увеличит и без того высокую зависимость Европы от российского природного газа, а также даст значительные экономические выгоды и  "политический рычаг Кремлю".

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    Автор: Томас Кольман


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