 Глава МИД ФРГ призывает к протестам против правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 21.06.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ призывает к протестам против правых экстремистов

"Демократия должна уметь обороняться," - написал Хайко Маас в колонке для газеты Bild. Поводом к его призыву стало убийство политика из Касселя, в котором предполагают правоэкстремистскую подоплеку.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (фото из архива)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (фото из архива)

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) призвал жителей Германии выйти на акцию протеста против правых экстремистов. "Давайте покажем, что нас больше, чем праворадикалов, антисемитов и тех, кто хочет расколоть общество", - написал Маас в колонке для газеты Bild, которая будет опубликована в субботу, 22 июня.

Маас сравнил потенциальную акцию протеста против неонацистов с движением в защиту климата Fridays for Future, которое уже несколько месяцев активно поддерживают в том числе немецкие школьники и студенты. "Возможно, нашей стране нужны не только "Пятницы ради будущего", которые запустили столь много процессов, но и "Четверги ради демократии", - отметил министр.

Контекст

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Следствие считает, что убийство в Вольфхагене имеет правоэкстремистскую подоплеку. Выдан ордер на арест 45-летнего гражданина ФРГ, подозреваемого в причастности к преступлению. (17.06.2019)

По словам Мааса, спустя 80 лет после начала Второй мировой войны политики вновь становятся жертвами правых террористов из-за своих убеждений, и это наглядно показывает, что в Германии имеется такая проблема, как терроризм. В стране живут 12 тысяч готовых к насилию неонацистов, 450 из них скрываются, притом что у полиции есть ордер на задержание этих людей. "Мы больше не уступим ни миллиметра врагам свободы! Демократия должна уметь обороняться… Отводить взгляд в сторону может стать смертельно опасным. Мы должны наконец назвать правый терроризм таковым", - подчеркнул Хайко Маас.

Правоэкстремистская подоплека в деле об убийстве политика Любке

Поводом к призыву Мааса стала трагическая гибель главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). Политик, выступавший в поддержку беженцев, был убит выстрелом в голову с близкого расстояния возле своего дома в начале июня. В убийстве Любке подозревают 45-летнего Штефана Э., несколько дней назад он был арестован. По версии следствия, в деле имеется правоэкстремистская подоплека.

По информации издания Zeit Online, в 1993 году Штефан Э. с самодельным взрывным устройством напал на центр для размещения лиц, подавших прошения об убежище. За это он был приговорен к тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Позднее Штефан Э. был осужден за нанесение телесных повреждений, еще один поджог, поводом для которого стала ненависть к иностранцам, и нарушение закона об оружии.

Правительство ФРГ пока воздерживается от оценки ситуации. Работу следователей не следует сопровождать догадками, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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  • Дуйсбург

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  • Магдебург

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    Автор: Максим Нелюбин


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