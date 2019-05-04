 Глава МИД ФРГ призвал не сокращать пункты соглашения с Ираном | Новости из Германии о Германии | DW | 09.06.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ призвал не сокращать пункты соглашения с Ираном

Германия не готова к дискуссиям о постепенном отказе от выполнения ядерного соглашения с Ираном, заявил глава МИД ФРГ накануне визита в Тегеран.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и его иранский коллега Махаммад Джавад Зариф (Фото из архива)

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и его иранский коллега Махаммад Джавад Зариф (Фото из архива)

Берлин не согласен с постепенным отказом от выполнения пунктов ядерного соглашения с Ираном, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Мы не готовы вести дискуссии "less for less" ("чем меньше, тем меньше" - Ред.), - заявил он в воскресенье, 9 июня, в Абу-Даби перед вылетом в Иран.

Принцип "less for less" означает прекращение иранским руководством соблюдения определенных частей ядерного соглашения в связи с тем, что Тегеран больше не получает экономических выгод от договора после выхода из него США и возобновления ими санкций.

Предстоящая встреча с иранским руководством

Германия неоднократно указывала, что считает действия Ирана в Сирии или Йемене столь же критичными, как и ядерную программу Тегерана, напомнил Мас. По его словам, представители Берлина заявляли об этом иранскому руководству при любой возможности, и 10 июня он вновь это сделает. "Но мы считаем, что это должно происходить в диалоге", - подчеркнул далее немецкий министр, выразив сомнение в успешности "стратегии максимального давления".

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10 июня Мас встретится в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой МИД Махаммадом Джавадом Зарифом. Стороны намерены обсудить возможности урегулирования конфликта вокруг ядерного соглашения с Ираном. Немецкий министр выразил надежду, что на встрече прозвучат конструктивные предложения по сохранению ядерной сделки.

Иран прекратил соблюдать часть соглашения

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. По словам представителя иранского атомного агентства, Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Анонсированные Ираном действия, судя по всему, не нарушают основных условий ядерной сделки, но Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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