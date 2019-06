Глава МИД ФРГ призвал не сокращать пункты соглашения с Ираном

Берлин не согласен с постепенным отказом от выполнения пунктов ядерного соглашения с Ираном, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Мы не готовы вести дискуссии "less for less" ("чем меньше, тем меньше" - Ред.), - заявил он в воскресенье, 9 июня, в Абу-Даби перед вылетом в Иран.

Принцип "less for less" означает прекращение иранским руководством соблюдения определенных частей ядерного соглашения в связи с тем, что Тегеран больше не получает экономических выгод от договора после выхода из него США и возобновления ими санкций.

Предстоящая встреча с иранским руководством

Германия неоднократно указывала, что считает действия Ирана в Сирии или Йемене столь же критичными, как и ядерную программу Тегерана, напомнил Мас. По его словам, представители Берлина заявляли об этом иранскому руководству при любой возможности, и 10 июня он вновь это сделает. "Но мы считаем, что это должно происходить в диалоге", - подчеркнул далее немецкий министр, выразив сомнение в успешности "стратегии максимального давления".

10 июня Мас встретится в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой МИД Махаммадом Джавадом Зарифом. Стороны намерены обсудить возможности урегулирования конфликта вокруг ядерного соглашения с Ираном. Немецкий министр выразил надежду, что на встрече прозвучат конструктивные предложения по сохранению ядерной сделки.

Иран прекратил соблюдать часть соглашения

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. По словам представителя иранского атомного агентства, Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Анонсированные Ираном действия, судя по всему, не нарушают основных условий ядерной сделки, но Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова