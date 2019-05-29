 Глава МИД ФРГ призвал Москву немедленно освободить украинских моряков | Новости из Германии о Германии | DW | 30.05.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ призвал Москву немедленно освободить украинских моряков

Хайко Мас нанес визит в Киев. Эта поездка - первый визит члена правительства Германии в Украину с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента.

Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию немедленно освободить всех 24 украинских моряков, задержанных Москвой в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Соответствующее заявление Мас сделал в четверг, 30 мая, во время визита в Киев для встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе поездки он планировал пообщаться с родственниками военнослужащих ВМС Украины.

Контекст

На пресс-конференции Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине не обошлось без вопросов о Владимире Зеленском. Что еще обсуждали канцлер ФРГ и действующий президент Украины - в репортаже DW. (12.04.2019)

Накануне приезда Порошенко в ФРГ в Берлине отвергли домыслы о попытке Меркель помочь одному из кандидатов в президенты Украины и заверяют в поддержке реформ в Киеве при любом исходе выборов. (12.04.2019)

По словам министра, после приговора Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, обязавшего Россию вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе суда "Бердянск", "Никополь", "Яни Капу" и всех арестованных моряков, содержание военнослужащих под стражей является незаконным.

Как сообщила в Twitter пресс-служба МИД ФРГ, Хайко Мас встретился в Киеве "с представителями гражданского общества" Украины. Стороны обсудили приоритеты политических реформ, борьбу с коррупцией и ход реализации минских соглашений.

Перед вылетом глава внешнеполитического ведомства Германии выразил надежду на то, что смена власти в Украине придаст новые импульсы процессу мирного урегулирования в Донбассе. 

"Людям на востоке Украины нужен наконец мир. Динамика, исходящая от выборов в Украине, может дать шанс на выход из тупика и воплощение в жизнь минских соглашений", - подчеркнул он.

Первый визит 

Поездка Хайко Маса - первый визит представителя правительства ФРГ в Украину с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента 20 мая.

Вооруженный конфликт на востоке Украины между украинскими силовиками и поддерживаемыми Москвой пророссийскими сепаратистами продолжается с 2014 года. Минские соглашения, направленные на урегулирование этого конфликта, пока не принесли ожидаемых результатов.

Германия и Франции пытаются посредничать между Украиной и Россией с самого начала вооруженного противостояния в Донбассе. Последняя встреча в рамках так называемого "нормандского формата" состоялась почти год назад.

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