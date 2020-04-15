 Глава МИД ФРГ призвал к осторожности при смягчении карантинных мер | Новости из Германии о Германии | DW | 24.04.2020

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Германия

Глава МИД ФРГ призвал к осторожности при смягчении карантинных мер

Германии необходимо избежать второй волны COVID-19, которая грозит сильнее ударить по здравоохранению и экономике, заявил Хайко Мас.

Глава МИД Германии Хайко Мас перед микрофоном в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас (фото из архива)

Германии следует "очень, очень осторожно" подходить к смягчению ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас Heiko Maas заявил в ходе совместной со шведской коллегой Анн Линде пресс-конференции в видеоформате в пятницу, 24 апреля.

Глава МИД Германии особо выделил необходимость избежать второй волны заболевания COVID-19, вызываемого вирусом. Она способна гораздо сильнее поразить страну с точки зрения здравоохранения и экономики, подчеркнул Мас.

Стокгольм не вводил масштабные карантинные меры

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции заявила, что королевство продолжит свою политику по борьбе с вирусом. В отличие от большинства других европейских стран, Стокгольм не ввел масштабных карантинных мер. Тем не менее Линде назвала преувеличенными утверждения о том, что жизнь шведов во время эпидемии COVID-19 не изменилась.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,7 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 190 000 человек.

По данным Института имени Роберта Коха, в 83-миллионной Германии на утро 24 апреля зарегистрированы 150 383 заражений коронавирусом. В 10-миллионной Швеции, по официальным данным на 23 апреля, зафиксировано 16 755 заражений.

При этом число смертей больных COVID-19 на миллион жителей в Швеции втрое выше, чем в Германии, подсчитала международная группа волонтеров Worldometer. По их данным, на миллион жителей ФРГ приходится 67 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, а в Швеции этот показатель составляет 200. При этом число зараженных на миллион населения в обеих странах не сильно отличается: 1828 в ФРГ, против 1659 в Швеции.

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  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

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    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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