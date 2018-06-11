 Глава МИД ФРГ прибудет в Киев для политических консультаций | Новости из Германии об Украине | DW | 18.11.2019

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Украина

Глава МИД ФРГ прибудет в Киев для политических консультаций

Хайко Мас посетит линию разграничения в Донбассе, а затем встретится с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадимом Пристайко.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Хайко Мас

За три недели до саммита в "нормандском формате" по донбасскому урегулированию в Киеве пройдут политические консультации с участием министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas). Глава немецкого внешнеполитического ведомства вылетит в Украину в понедельник, 18 ноября, сообщил в тот же день представитель МИД в Берлине.

На следующий день состоятся встречи Маса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также министром иностранных дел Вадимом Пристайко. По словам пресс-секретаря ведомства, во время консультаций в Киеве речь пойдет о дальнейших конкретных шагах, которые могут быть предприняты на саммите "нормандской четверки".

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Перед встречами в Киеве Мас посетит линию разграничения в Донбассе, сообщил далее представитель МИД ФРГ. По его словам, он планирует ознакомиться с прогрессом в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. Но речь идет прежде всего о том, чтобы "выразить Украине солидарность и поддержку", отметил он далее.

"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже

Саммит в "нормандском формате" в составе лидеров Украины, РФ, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", сообщили в Елисейском дворце.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

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    Автор: Николай Бердник


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