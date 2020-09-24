Глава МИД ФРГ предупредил Москву о возможных санкциях из-за Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом "проблемой для всего мирового сообщества". Выступая во вторник, 29 сентября, в режиме видеопосланий на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, министр указал, что в случае с Навальным речь идет о нарушении экзистенциального принципа международного сотрудничества о запрещении химического оружия.



Глава МИД призывал Россию сделать больше для расследования этого дела. "Такой случай не может остаться без последствий. Вот почему ЕС оставил за собой правоввести санкции. И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их однозначную поддержку", - заявил Мас.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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