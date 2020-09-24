Глава МИД ФРГ предупредил Москву о возможных санкциях из-за Навального

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что случай с отравлением Алексея Навального не может остаться без последствий.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом "проблемой для всего мирового сообщества". Выступая во вторник, 29 сентября, в режиме видеопосланий на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, министр указал, что в случае с Навальным речь идет о нарушении экзистенциального принципа международного сотрудничества о запрещении химического оружия.
Глава МИД призывал Россию сделать больше для расследования этого дела. "Такой случай не может остаться без последствий. Вот почему ЕС оставил за собой правоввести санкции. И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их однозначную поддержку", - заявил Мас.
Алексей Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.
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