 Глава МИД ФРГ представил план по глобальному разоружению | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2018

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Германия

Глава МИД ФРГ представил план по глобальному разоружению

Хайко Мас заявил, что Россия отказывается убедительно опровергнуть обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Хайко Мас (фото из архива)

Хайко Мас (фото из архива)

Для сохранения мира в Европе необходимо переосмыслить политику разоружения и контроля над вооружениями, считает министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). В гостевом комментарии, опубликованном на сайте журнала Der Spiegel 3 ноября, Мас предостерег от разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предложил четыре пункта, которые, по его мнению, необходимо учесть при глобальном разоружении. "Быстрый успех не гарантирован…, но мир и безопасность мы создаем не во взаимном противодействии, а сообща", - отметил Мас, подчеркнув, что Германия будет настойчиво выступать за разоружение, так как "только таким образом может быть остановлена дальнейшая глобальная гонка вооружений".

Четыре предложения главы МИД ФРГ

Во-первых, по мнению Маса, необходимо "наконец наладить между американцами, европейцами и россиянами серьезное взаимодействие, учитывающее риски, которые для всех нас создают новые системы оружия и неполноценная архитектура контроля над вооружениями". Во-вторых, Германия представит предложения для всеобъемлющего и прозрачного механизма по контролю, а также будет содействовать дискуссии о таком своде правил на международном уровне.  

Контекст

Трудно представить Дональда Трампа в роли миротворца. Но расторжение договора о РСМД может привести к подписанию нового, с участием США, РФ и КНР, пишет обозреватель FAZ Андреас Росс. (23.10.2018)

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Масс-медиа Германии сходятся во мнении, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но по-разному оценивают планы Трампа выйти из соглашения. (22.10.2018)

В-третьих, Мас назвал справедливым утверждение США о том, что наращивание военного потенциала Китая не способствовало созданию атмосферы доверия. Министр пообещал использовать переговоры, которые он планирует провести в Пекине в ближайшие дни, для того, чтобы "добиться большей прозрачности и более строгого контроля над вооружениями".

В-четвертых, Мас отметил необходимость следить за тем, чтобы контроль над вооружениями шел в ногу с техническим прогрессом. "Если мы не будем действовать на упреждение, фантастика превратиться в смертельно опасную реальность", - предупредил дипломат, отметив, что, в частности, речь идет о самоуправляемых боевых системах. Германия запустила в рамках ООН инициативу по запрету такого оружия и намерена способствовать созданию механизма правил для контролю за ним на международной конференции, которая пройдет в Берлине в 2019 году.

Мас о договоре о ликвидации РСМД и России

"Только надежность и прозрачность вызывают доверие, и только доверие обеспечивает безопасность", - указал дипломат. По его мнению, к утрате доверия привел в частности, "отказ России доказать неправомерность веских обвинений в нарушении договора о ликвидации РСМД". "Я призвал своего российского коллегу соблюдать договор и восстановить полную прозрачность. До сих пор этого не произошло", - продолжил Мас.

По его мнению, отказ от ДРСМД означал бы провал "одного из самых больших достижений политики разоружения". Вместе с тем Мас отметил, что сохранение договора "не является гарантией для нашей безопасности", о чем, в частности, свидетельствует размещение в Калининградской области российских ракет, которые пригодны для использования ядерного оружия и "не попадают под действие ДРСМД, но, несмотря на это, могут за несколько минут достичь многие страны Евросоюза".   

20 октября президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении разорвать с Россией договор о РСМД. США обвиняют Россию в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система подпадает под действие договора, Москва это отрицает.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД

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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Гостевой комментарий Хайко Маса для Der Spiegel

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД  

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Куда увозит Путин, ракетная партия, пенсионная задачка - "Заповедник", выпуск 29  

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