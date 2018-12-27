 Глава МИД ФРГ потребовал незамедлительного режима тишины в Идлибе | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ потребовал незамедлительного режима тишины в Идлибе

По словам Хайко Маса, гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - "катастрофическая и продолжает усугубляться". Германский министр коснулся также задач Германии в Совбезе ООН.

Мирные жители бегут из Идлиба

Мирные жители бегут из Идлиба

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) потребовал незамедлительно установить режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они опубликовали в воскресенье, 29 декабря. "Гуманитарная ситуация в Идлибе уже и без того катастрофическая и продолжает усугубляться в результате боевых действий", - подчеркнул министр.

"Десятки тысяч человек стали беженцами в крайне тяжелых условиях, посреди зимы. Необходимы незамедлительное прекращение атак и установление прочного режима перемирия", - добавил он.

Контекст

Расширяя свое военное присутствие в Сирии, Кремль преследует сразу несколько целей, считает Инго Маннтойфель. (22.09.2015)

Несмотря на объявленное прекращение огня, российские и сирийские ВВС наносят удары по оппозиции в провинции Идлиб. По словам правозащитников, мирные жители платят за это высокую цену. (22.06.2019)

В свете дискуссий о структурах международной безопасности Хайко Мас призвал не отказываться от партнерства с США в НАТО и подключить Великобританию к работе будущего Совбеза ЕС. (10.11.2019)

По данным ООН, в результате массированных авиаударов на северо-востоке Сирии свыше 235 тыс. были вынуждены покинуть родные места.

Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.

Совбез как инструмент предотвращения кризисов

В беседе с журналистами Хайко Мас также прокомментировал роль Германии в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2019-2020 годах. Министр отметил, что Берлин использует следующий год для укрепления позиций этого международного органа как инструмента предотвращения кризисов.

"Наш второй год в Совете Безопасности должен пройти под знаком защиты и дальнейшего развития международного правопорядка, основанного на соблюдении правил.

Совбез в гораздо большей степени должен быть органом для предотвращения кризисов, чем для реагирования на них", - цитирует Маса агентство dpa.

Ранее германский министр говорил о необходимости создания Совета Безопасности Евросоюза. При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе СБ ЕС, даже после того как она покинет Евросоюз, а США предстоит стать важным партнером этого органа.

Смотрите также:

  • Дамаск. Разрушенные в результате авианалета дома

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Раненые помогают в поисках

    Сирийский город Дума, что к северо-востоку от Дамаска. Хотя этот человек сам ранен, вместе с другими он занимается поисками выживших. Незадолго до того сирийская армия, подчиняющаяся президенту Башару Асаду, совершила очередной авианалет. По оценкам ООН, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, были убиты минимум 250 тысяч человек.

  • Турция, город Суруч. Лагерь для приема беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Война в поле зрения

    В лагере для беженцев, что в турецком городе Суруч, нашли убежище около 40 тысяч сирийцев, бегущих от гражданской войны. Она бушует лишь в нескольких километрах отсюда, в сирийском городе Кобане, который виден на горизонте. Сам лагерь выглядит как небольшое поселение: с мечетями, школами и широкими улицами. Однако надолго здесь задерживаться никто не хочет.

  • Сирийский беженец показывает свой шрам

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Метка войны

    Абдурахман Ясер аль-Саад добрался до турецкого Измира. 16-летний сириец показывает другим беженцам огромный шрам на животе. Юноша находился в школе, когда сирийские ВВС сбросили на нее "бочковую бомбу" - зажигательную бомбу кустарного производства. Абдурахман был тяжело ранен.

  • Юная сирийская беженка в Турции.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В ожидании лучшей жизни

    По пути в ЕС многие беженцы оказываются в Измире. Отсюда они хотят ехать дальше, в Грецию. При этом спасательные жилеты играют важную роль, поскольку далеко не все умеют плавать, а лодки и корабли нелегальных перевозчиков, как правило, переполнены. В ожидании следующего этапа своего "путешествия", люди ночуют под открытым небом. Позволить себе отель они не могут.

  • Турция. Беженец, добравшийся до берега.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Выплывший

    Этот беженец все-таки сумел доплыть до берега турецкого курорта Бодрум. Ранее он пытался проникнуть на одну из надувных лодок, на которых контрабандисты перевозят людей в Грецию. Эта "услуга" стоит больших денег - около 1000 евро за человека

  • Остров Кос (Греция). Отдыхающие смотрят на лодку с пакистанскими беженцами.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Короткий путь - огромный риск

    Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

  • Туристы идут мимо палаток беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Отдых рядом с отчаянием

    По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

  • Переполненный поезд с беженцами в городе Гевгелии (Македония).

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В поезд - любой ценой

    Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    По заброшенной железной дороге

    Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В отчаянии на рельсы

    Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Пешком в Австрию

    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:40

Уничтожение главы ИГ: что произошло в Сирии на самом деле

Контекст

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Уничтожение главы ИГ: что произошло в Сирии на самом деле  

Шесть лет войны в Сирии: страна в руинах, остановить конфликт не удается  

Международная зона безопасности в Сирии: за что критикуют идею главы минобороны ФРГ?  

Также по теме

UN Sicherheitsrat Beschluss Entsendung ziviler Beobachter in den Jemen

Глава МИД Германии призывает к реформе Совбеза ООН 27.12.2018

Структура созданной 70 лет назад организации "устарела". В результате реформы она должна лучше "отражать расстановку сил в современном мире", заявил Хайко Мас.

Реклама

Самые читаемые

Что нашла DW на базе СОБРа после признания Гаравского в убийствах критиков Лукашенко  

Комментарий: 2019 год завершается крахом газовой стратегии Путина  

Из-за угрозы интеграции с РФ белорусы забыли о диктаторе Лукашенко?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно