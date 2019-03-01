Глава МИД ФРГ поздравил с днем рождения Михаила Горбачева

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) поздравил с 88-летием последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева. "Он - отец гласности и перестройки, он положил конец холодной войне и внес значительный вклад в воссоединение Германии", - написал он в субботу, 2 марта, на своей странице в Twitter.

Одновременно Мас назвал лауреата Нобелевской премии мира "выдающимся государственным деятелем, который и сегодня выступает за мир".

В Германии высоко ценятся заслуги Михаила Горбачева по воссоединению Германии, а также демократизации Советского Союза.

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