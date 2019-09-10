 Глава МИД ФРГ отверг критику КНР своей встречи с гонкогским активистом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Глава МИД ФРГ отверг критику КНР своей встречи с гонкогским активистом

Хайко Мас заявил, что встречается с китайскими правозащитниками не только в ходе визитов в Китай, но также и в Берлине. Ранее Пекин осудил его встречу с Джошуа Воном.

Джошуа Вон и Хайко Мас в Берлине, 9 сентября 2019 года

Джошуа Вон и Хайко Мас в Берлине, 9 сентября 2019 года

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) отверг критику Пекина по поводу его встречи с гонконгским активистом Джошуа Воном в Берлине. "Наша принципиальная позиция в отношении политического принципа Китая "одна страна - две системы" остается неизменной, и мы поддерживаем права, которыми наделен Гонконг в этих рамках", - заявил Мас журналисту DW в четверг, 12 сентября.

Контекст

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

Он также отметил, что Берлин "всегда заявлял, что те, кто демонстрируют в Гонконге, имеют право выражать свое мнение". Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что в ходе официальных визитов в Пекин он и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) всегда проводят встречи также с правозащитниками и другими активистами. "А если я нахожусь в Берлине, то я тоже так поступаю, и в будущем это не изменится", - продолжил Мас.

Накануне посол ФРГ в Китае был вызван в МИД КНР в знак "глубокого недовольства" китайских властей, вызванным визитом в Германию гонконгского активиста Джошуа Вона, который на одном из мероприятий 9 сентября вступил в беседу с Масом. Берлин заявил, что встреча не носила официального характера, а контакты с представителями гражданского общества "являются совершенно нормальной процедурой". Тем не менее Китай обвинил Германию в "акте неуважения" и "вмешательстве во внутренние дела".

Меркель не встретилась с Воном

22-летний Вон - один из наиболее влиятельных активистов протестного движения в Гонконге, получивший известность в 2014 году. За участие в акциях протеста он уже неоднократно задерживался полицией и был осужден гонконгскими судами. В начале сентября Вон обратился к Меркель с открытым письмом накануне ее визита в КНР, в котором попросил ее о личной встречи и назвал официальный Пекин "диктаторским режимом, не допускающим основных свобод". Канцлер не стала с ним встречаться.

В ходе поездки в ФРГ Вон 11 сентября призвал Берлин прекратить поставлять в Гонконг полицейское оборудование, которое, по его словам, органы правопорядка используют для подавления массовых демонстраций. Резиновые пули и водометы поставляют в Гонконг также США и Великобритания, заявил Вон.

Волна протестов в Гонконге

В Гонконге уже несколько месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Небоскребы Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В джунглях мегаполиса

    7,5 млн человек на 11 квадратных километрах: Гонконг - один из самых густонаселенных городов мира. И один из самых дорогих. Последнее вызывает разочарование и гнев у гонконгской молодежи. Фотограф агентства Reuters Томас Питер посетил молодых людей в квартирах их родителей и поговорил с ними не только о политических проблемах в специальном административном районе Китая.

  • 22-летняя студентка Залина Хо

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    "Мы еще здесь, и мы боремся"

    Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.

  • 25-летний графический дизайнер Фан Чен сидит на лестнице, свесив ноги

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Разочарование до самого потолка

    "Я больше не верю, что у меня будет свое жилье", - говорит Фан Чен. 25-летний графический дизайнер ютится на пяти квадратных метрах вместе с родителями и братом. Он разочарован и "выборами" главы администрации Гонконга - кандидатуру Кэрри Лам одобрил комитет выборщиков, назначенных властями Китая. "Им даже не надо спрашивать народ, кто должен править. У нас здесь нет демократии", - сетует Чен.

  • Соник Ли сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Комикс без супергероев

    Соник Ли живет в квартире в 6 квадратных метров, принадлежащей его матери. Борьба против растущей власти Пекина в спецадминистративном районе КНР напоминает 29-летнему музыканту комиксы Marvel. "Только тут нет супергероев. Много обычных людей стоят плечом к плечу, чтобы что-то изменить, - объясняет Ли. - Да, я боюсь, когда-нибудь мне больше не позволят читать определенные книги или петь песни".

  • 30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гнет не только со стороны Пекина

    30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй обеспокоена тем, что усиление контроля со стороны Пекина влияет на ощущение свободы в Гонконге. У Вэй комната в восемь квадратных метров в квартире, которую она делит с родителями и братом. Внимание девушки занимает не только курс властей КНР, она жалуется и на несправедливую жилищную политику в Гонконге.

  • Постиранная одежда сушится на веревке на фоне небоскребов Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В Гонконге слишком мало места

    "Богатые становятся еще богаче", - констатирует Юнис Вэй, говоря о ситуации на рынке недвижимости в родном Гонконге. По ее словам, строительство жилья - одна из самых больших проблем этого мегаполиса. "У нас так мало места, и обычные люди едва могут позволить себе собственную квартиру. Компании, занимающиеся недвижимостью, контролируют рынок", - говорит девушка.

  • Питер Чанг сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гонконгцы опасаются потери идентичности

    23-летнему Питеру Чангу приходится жить в квартире родителей на пяти квадратных метрах, и это раздражает его. Возмущен он и иммиграционной программой Пекина, в рамках которой ежедневно до 150 китайцев переселяются из материковой части страны в Гонконг. "Они пытаются размыть нашу идентичность", - негодует Чанг. По его словам, эту тактику власти Китая уже применяли в Тибете и Синьцзяне.

  • Руби Люн сидит на стуле в комнате

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Тревожный взгляд в будущее

    22-летнюю студентку Руби Люн пугает будущее. В первые 50 лет после обретения суверенитета над бывшей британской колонией Китай обещал Гонконгу сохранение его автономии в составе КНР. "Но что произойдет после 2048 года? - спрашивает Люн. - Будут ли они нас просто интегрировать, как обычный район Шэньчжэня (соседний город в материковой части страны. - Ред.)?"

    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 03:03

Визит Меркель в Китай на фоне протестов в Гонконге

Контекст

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

Причина массовых акций протеста в Гонконге - не только беспокойство молодежи по поводу прав и свобод. Гнев вызывает и безудержный рост цен в мегаполисе. О собственном жилье многие могут лишь мечтать. (23.07.2019)  

Ссылки в интернете

МИД Китая вызвал посла Германии из-за гонконгского активиста  

Аудио- и видеофайлы по теме

Визит Меркель в Китай на фоне протестов в Гонконге  

Как волонтеры помогают протестующим в Гонконге  

Гонконг: лидеры протестов решили сдаться  

Также по теме

Joshua Wong, Demokratie-Aktivist der Proteste in Hongkong

Активисты в Гонконге требуют реформы политической системы 10.09.2019

Один из лидеров протестов в Гонконге, Джошуа Вон, рассказал в интервью DW о целях демонстрантов, дал оценку действиям главы правительства Лам и реакции канцлера ФРГ на события в китайской автономии.

Joshua Wong und Heiko Maas

Китай обвинил Германию в "неуважении" 10.09.2019

Известный гонконгский активист прилетел в Берлин, на одном из мероприятий его заметили в компании главы германского МИДа. Пекин обвинил Германию во "вмешательстве во внутренние дела".

Deutschland | Hongkong-Aktivist Joshua Wong mit Außenminister Heiko Maas

МИД Китая вызвал посла Германии из-за гонконгского активиста 11.09.2019

Пекин "разочарован" поведением немецких властей и вызывает немецкого посла. Причиной тому послужил приезд в Берлин гонконгского активиста, которого журналисты видели беседующим с главой МИД Германии.

Реклама

Самые читаемые

Пенсионеры в немецких тюрьмах  

Как Страсбургский суд слушал дело "Украина против России" по Крыму  

В ФРГ потребовали от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно