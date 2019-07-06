 Глава МИД ФРГ объявил о необходимости распределять спасенных в море мигрантов | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ объявил о необходимости распределять спасенных в море мигрантов

Хайко Мас считает, что страны ЕС должны обеспечит постоянный прием спасенных в море мигрантов. Глава МИД ФРГ считает, что скитания частных спасательных судов должны уйти в прошлое.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о новой инициативе по перераспределению мигрантов, которые были спасены в Средиземном море. "Нам нужно объединение тех, кто готов помогать в вопросе обязательного распределения [беженцев]", - заявил Мас, слова которого в субботу, 13 июля, приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Контекст

Немецких граждан с темным цветом кожи продолжают постоянно спрашивать о том, кто они и откуда. А они из Германии - хотя многим в стране это сложно принять. (23.03.2019)

Считается, что постсоветские мигранты в Германии дружно поддерживают правопопулистскую АдГ. DW - о том, насколько показательны итоги выборов и опросов в районах их компактного проживания. (13.04.2019)

"Германия готова внести существенный вклад и гарантировать постоянный прием определенного контингента спасенных", - уточнил Мас. Он предложил тем европейским государствам, кто будет к этому готов, также принимать мигрантов. По словам Маса, "многодневные скитания частных спасательных судов в поисках надежной гавани должны уйти в прошлое".

Хайко Мас заявил, что ожидает от партнеров по ЕС "решительных шагов" в решении проблемы спасения мигрантов. В четверг, 18 июля, в Хельсинки пройдет саммит ЕС на уровне министров юстиции и глав МВД.

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    Автор: Патрик Гроссе


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Полиция Берлина: чеченцы прочно закрепились в структурах организованной преступности

 

 

Контекст

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

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