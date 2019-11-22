 Глава МИД ФРГ назвал арест юриста посольства Германии в Турции необоснованным | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ назвал арест юриста посольства Германии в Турции необоснованным

Хайко Мас в Нагое обсудил с Мевлютом Чавушоглу арест адвоката, работавшего на посольство ФРГ в Анкаре.

Хайко Мас и Мевлют Чавушоглу

Хайко Мас и Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) обсудил с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу арест турецкого юриста Йылмаза Сунара, работавшего на посольство ФРГ в Анкареи заподозренного в шпионаже. Мас и Чавушоглу коротко пообщались в субботу, 23 ноября, в японском городе Нагое, где проходит встреча G20 на уровне министров.

"Я еще раз повторил, что мы, в сущности, совершенно не понимаем" сложившейся ситуации, сообщил Мас журналистам по итогам этого обмена мнениями. Арест юриста, как и более ранние инциденты с задержаниями в Турции, "необоснован", уверен германский министр. Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога с Анкарой по данному вопросу. 

Чавушоглу в ответ указал, что обстоятельства произошедшего сейчас изучают турецкие органы юстиции.

Собирал сведения о соискателях убежища в ФРГ

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Анкара не шутит, обещая депортировать - в том числе и в Германию - бывших боевиков ИГ. Эрдоган использует эту угрозу в борьбе против санкций ЕС - как раньше беженцев, считает Маттиас фон Хайн. (13.11.2019)

Соглашение по беженцам позволило Турции с самого начала шантажировать ЕС. Но провокационное поведение президента Эрдогана ведет к краху договоренности, считает Барбара Везель. (09.05.2016)

Йылмаза Сунара задержали еще в середине сентября. 20 ноября стало известно о его аресте. Посольство Германии уже несколько месяцев пытается добиться освобождения Сунара. Турецкий адвокат по поручению посольства ФРГ собирал сведения о гражданах Турции, запросивших убежища в Германии. В МИД ФРГ назвали его задержание "необъяснимым", так как специалист, по данным министерства, занимался сбором информации "полностью легально и открыто".

В кругах, близких к федеральному правительству, дело считают "чрезвычайно деликатным", отмечает издание Spiegel Online. С одной стороны, немецкая сторона может столкнуться с обвинением в поддержке противников турецкого режима, а с другой - существуют опасения, что турецкий юрист может получить длительный тюремный срок как вероятный пособник беженцев.

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    Автор: Илья Коваль


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