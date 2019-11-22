Глава МИД ФРГ назвал арест юриста посольства Германии в Турции необоснованным

Хайко Мас в Нагое обсудил с Мевлютом Чавушоглу арест адвоката, работавшего на посольство ФРГ в Анкаре.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) обсудил с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу арест турецкого юриста Йылмаза Сунара, работавшего на посольство ФРГ в Анкареи заподозренного в шпионаже. Мас и Чавушоглу коротко пообщались в субботу, 23 ноября, в японском городе Нагое, где проходит встреча G20 на уровне министров.
"Я еще раз повторил, что мы, в сущности, совершенно не понимаем" сложившейся ситуации, сообщил Мас журналистам по итогам этого обмена мнениями. Арест юриста, как и более ранние инциденты с задержаниями в Турции, "необоснован", уверен германский министр. Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога с Анкарой по данному вопросу.
Чавушоглу в ответ указал, что обстоятельства произошедшего сейчас изучают турецкие органы юстиции.
Собирал сведения о соискателях убежища в ФРГ
Йылмаза Сунара задержали еще в середине сентября. 20 ноября стало известно о его аресте. Посольство Германии уже несколько месяцев пытается добиться освобождения Сунара. Турецкий адвокат по поручению посольства ФРГ собирал сведения о гражданах Турции, запросивших убежища в Германии. В МИД ФРГ назвали его задержание "необъяснимым", так как специалист, по данным министерства, занимался сбором информации "полностью легально и открыто".
В кругах, близких к федеральному правительству, дело считают "чрезвычайно деликатным", отмечает издание Spiegel Online. С одной стороны, немецкая сторона может столкнуться с обвинением в поддержке противников турецкого режима, а с другой - существуют опасения, что турецкий юрист может получить длительный тюремный срок как вероятный пособник беженцев.
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