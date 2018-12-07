 Глава МИД ФРГ категорически против новых санкций в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 07.12.2018

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Германия

Глава МИД ФРГ категорически против новых санкций в отношении России

В настоящее время нужно сосредоточить внимание на деэскалации конфликта между Украиной и Россией, поэтому расширение санкций - неверный сигнал, полагает Хайко Мас. Страны Балтии и Польша думают иначе.

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) со всей ясностью высказался против расширения санкций в отношении России в связи с новым обострением конфликта между Украиной и РФ. "Сейчас нужно думать о разрядке конфликта. Поэтому я считаю неверным говорить в настоящее время о новых санкциях", - сказал Мас в ходе визита в Португалию в пятницу, 7 декабря.

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Конфликт между Украиной и Россией резко обострился 25 ноября после того, как российская береговая охрана задержала в Черном море на подходе к Керченскому проливу три украинских корабля, пытавшихся пройти в Азовское море. Эти корабли были отконвоированы в аннексированный Россией Крым, а команды кораблей - 24 моряка - арестованы. На этом фоне начали раздаваться призывы к расширению санкций против России. Литва 7 декабря ввела национальные санкции против Москвы в знак протеста против военного инцидента в Керченском проливе.

Евросоюз на саммите 13-14 декабря рассмотрит вопрос о продлении санкций против России, введенных из-за аннексии Крыма. Срок действия этих санкций истекает 31 января. В связи с обострением украино-российского конфликта страны Балтии и Польша могут призвать на саммите к расширению санкций против Москвы. Хайко Мас, однако, считает, что у подобных инициатив нет никаких шансов на успех. "Я не вижу возможностей для консенсуса внутри ЕС относительно введения новых санкций", - сказал он.

Германия и Франция еще до саммита намерены выступить в качестве посредников между Россией и Украиной. В Берлине запланирована встреча внешнеполитических советников глав четырех стран в так называемом "нормандском формате". "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы содействовать деэскалации этого конфликта", - подчеркнул Хайко Мас.

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    Автор: Ирина Филатова


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