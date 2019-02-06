 Глава МИД ФРГ заверил временного президента Венесуэлы в поддержке | Новости из Германии о Германии | DW | 06.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Глава МИД ФРГ заверил временного президента Венесуэлы в поддержке

Кроме необходимости проведения свободных и демократических президентских выборов, Мас и Гайдо обсудили катастрофическую гуманитарную ситуацию в Венесуэле и предложение ФРГ оказать помощь.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Haiko Maas) провел телефонные переговоры с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо и заверил его в поддержке. Об этом в среду, 6 февраля, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии. В МИД подчеркнули также, что Берлин ждет от новых властей Венесуэлы проведения свободных, справедливых и демократических президентских выборов в стране.

Кроме того, обсуждались катастрофическая гуманитарная ситуация в стране, немецкое предложении оказать помощь, а также политические условия в Венесуэле, при которых такая помощь может быть оказана.

Ирландия признала Гуйадо

Тем временем Ирландия присоединилась к целому ряду европейских стран, официально признавших Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом 6 февраля заявил МИД страны.

Контекст

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

Решение признать временным президентом Хуана Гуайдо принято после того как Николас Мадуро отказался выполнить призыв ЕС и европейских стран. (31.01.2019)

4 февраля истек срок ультиматума, выдвинутого рядом стран ЕС, потребовавших от главы Венесуэлы Николаса Мадуро в восьмидневный срок назначить новые президентские выборы. После этого о признании главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили большинство стран Евросоюза, включая Германию. Кроме того, его признали США и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств. В Европе не признают Гуайдо временным президентом Италия и Греция. Свою позицию по этому вопросу в ближайшие дни намерены озвучить Румыния, Словакия и Кипр. 

Один из лидеров оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы 23 января на фоне массовых акций протеста, вспыхнувших в Каракасе и других городах страны после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки не признали результаты президентских выборов в Венесуэле, которые бойкотировала оппозиция и в результате которых Мадуро, по сведениям Национального избирательного совета, заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом (05.02.2019)

  • Николас Мадуро во время военного парада в Каракасе (фото из архива)

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом (05.02.2019)  

Борьба за власть в Венесуэле  

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле  

Также по теме

Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro

Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС о новых выборах в Венесуэле 03.02.2019

Каракас желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, заявил Мадуро в интервью La Sexta. В Европе призвали главу государства до 4 февраля объявить о новых президентских выборах.

Реклама

Самые читаемые

Трамп рассказал американцам об "экономическом чуде" и "глупых войнах"  

ЕСПЧ обязал РФ выплатить семье убитого замглавы МЧС Чечни 69 тысяч евро  

Что меняется в выдаче россиянам виз в Германию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно