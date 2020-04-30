Глава МИД ФРГ высказался за свободу СМИ в условиях пандемии

Свобода средств массовой информации (СМИ) имеет решающее значение для обеспечения "комплексного ответа" на пандемию коронавируса. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в совместном заявлении с коллегами из Франции, Великобритании и Нидерландов, обнародованном в субботу, 2 мая. Документ подготовлен в преддверии Всемирного дня свободы печати, отмечаемого 3 мая и проходящего в этом году под девизом "Журналистика без страха и пристрастий".

Поддержка сънмочной группы канала ZDF

Глава МИД ФРГ также обратился со словами поддержки к членам съемочной группы сатирической программы Heute show немецкого общественно-правового телеканала ZDF, которые 1 мая подверглись нападению в центре Берлина. По этому факту были задержаны шесть подозреваемых. Об их личностях и мотивах пока не сообщается.

"Я желаю команде @heuteshow, которая подверглась ужасному нападению, скорейшего выздоровления. Мы на вашей стороне! Не позволяйте трусливым преступникам лишить вас чувства юмора и увлеченности", - написал он в Twitter.

Пандемия как повод

Между тем Европейский Союз подверг критике ограничения на работу СМИ, введенные рядом государств на фоне эпидемии. "По всей видимости, пандемия COVID-19 используется как повод для ограничения свободы прессы в нескольких странах", - отмечается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном от лица 27 членов ЕС. "Журналисты должны иметь возможность работать без цензуры", - добавил он.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в свою очередь также предупредила об угрозе для репортеров. Заявление сделано через день после того, как в Китае к 15 годам тюрьмы приговорили журналиста, критиковавшего власти. Репортера задержали в 2018 году после того, как он опубликовал в своем личном блоге две статьи о коррупции чиновников в провинции Хунань.

Ранее правозащитная организация Венгерский союз гражданских свобод (TASZ), проведя в апреле опрос журналистов из 19 оппозиционных изданий, пришла к выводу, что все они сталкиваются с одной и той же проблемой: власти в стране, воспользовавшись пандемией и чрезвычайным положением, еще больше ограничили доступ к информации. Государственные органы отвечают только на вопросы избранных журналистов, а врачи боятся говорить под угрозой наказания.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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