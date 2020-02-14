Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 17 февраля, заявил о следующем масштабном обмене удерживаемыми лицами с Россией, который должен состояться до следующего "нормандского саммита". С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала ICTV. "Мы планируем до следующей встречи провести большой обмен пленными", - заявил глава украинского МИДа.

14 февраля освобождение пленных в своем телефонном разговоре обсудили президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Согласно информации из Киева, Зеленский и Путин отдельно "акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации".

Новый саммит "нормандской четверки"

Встреча по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" в Берлине запланирована на апрель. Однако в начале февраля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что ее проведение может быть отложено в связи с "недостаточной активностью Киева". Из всего списка договоренностей осуществлен лишь обмен пленными, остальное еще не выполнено, отметил он.

9 декабря 2019 года на "нормандском саммите" в Париже Путин и Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, достигнуто соглашение о продолжении разведения войск украинской армии и подразделений "ДНР" и "ЛНР". 29 декабря состоялся обмен пленными. В Киев вернулись 76 человек, самопровозглашенные "республики" Донбасса сообщили о возвращении 124 человек.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:33 Поделиться Цена обмена пленными: почему в Украине критикуют Зеленского Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3VW6Q Цена обмена: почему в Украине критикуют Зеленского, вернувшего пленных домой