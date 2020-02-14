 Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными | Новости из Германии об Украине | DW | 18.02.2020

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Украина

Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными

Следующий обмен пленными Украины с Россией должен состояться до новых переговоров в "нормандском формате". Они запланированы на апрель и пройдут в Берлине.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 17 февраля, заявил о следующем масштабном обмене удерживаемыми лицами с Россией, который должен состояться до следующего "нормандского саммита". С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала ICTV. "Мы планируем до следующей встречи провести большой обмен пленными", - заявил глава украинского МИДа.

14 февраля освобождение пленных в своем телефонном разговоре обсудили президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Согласно информации из Киева, Зеленский и Путин отдельно "акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации".

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Замминистра иностранных дел России обвинил Киев в невыполнении большинства договоренностей, достигнутых на парижском саммите в декабре. Из всего списка состоялся лишь обмен пленными, заявил Андрей Руденко. (11.02.2020)

Новый саммит "нормандской четверки"

Встреча по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" в Берлине запланирована на апрель. Однако в начале февраля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что ее проведение может быть отложено в связи с "недостаточной активностью Киева". Из всего списка договоренностей осуществлен лишь обмен пленными, остальное еще не выполнено, отметил он.

9 декабря 2019 года на "нормандском саммите" в Париже Путин и Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, достигнуто соглашение о продолжении разведения войск украинской армии и подразделений "ДНР" и "ЛНР". 29 декабря состоялся обмен пленными. В Киев вернулись 76 человек, самопровозглашенные "республики" Донбасса сообщили о возвращении 124 человек.

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    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

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    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

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